Dospělí nakoupí vánoční dárky, děti si užijí kreativní dílničky, vyzkouší si interaktivní hračky a nebo mohou zajít na divadelní představení Ledové království. „Budeme ve vyhřívané jednotce v bývalém testovacím centru, kde se děti mohou těšit třeba na originální rozložitelnou hračku Pixeluj nebo si vyzkouší Brain Simulátor, který skýtá asi tisícovku různých 2D a 3D úkolů. Bude tady k vyzkoušení a ke koupení celá řada zajímavých hraček, aktivit a oblečení,“ pozvala na akci Vánoce dětem s Enviropolem Dana Křížková z pořádajícího P-Teamu. Akcí provedou postavičky Robůtek, Medvídek a Kukáček.

Venkovní prostory nabídnou zónu s grilovanými specialitami, slavobrána se jmelím poslouží jako místo pro milenecké polibky a bohatý program dále doplní třeba tanec nebo kouzelník.

V sobotu se otevírá v deset dopoledne a končí v šest večer, v neděli bude akce přístupná ještě o hodinu déle, až do sedmi večer. Na tyto aktivity platí vládní nařízení pro obchodní domy, takže sem může každý návštěvník bez rozdílu.

Kdo bude chtít navštívit nedělní divadelní představení Ledové království s postavičkami Annou, Elsou či Olafem, musí si dopředu zajistit vstupenku. Součástí divadla od čtyř hodin odpoledne budou sněžná děla, pořadatelé slibují koulovačku na parketu. Na divadelní hru mohou pouze očkovaní návštěvníci a ti, kteří covid v posledním půlroce prodělali a mají příslušné potvrzení. Děti do dvanácti let se testovat nemusí.

Jihlavsko

Peklo v podzemí

KDY: pátek až neděle

KDE: Jihlava, podzemí

ZA KOLIK: 50 a 100 korun



Tradiční předvánoční akci pro děti pořádají v jihlavském podzemí. Návštěvníci, kteří si zaplatí od pátku do neděle některou z vybraných prohlídek, zažijí nefalšované peklo. Vstupné je padesát korun pro děti a sto korun pro dospělé. Kapacita prohlídky je dvacet osob, organizátoři doporučují rezervaci na www.jihlava.cz/podzemi.

Mikulášský koncert

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, Hotel Gustava Mahlera

ZA KOLIK: 120 a 150 korun, online 50 korun



Filharmonie Gustava Mahlera pořádá historicky první Mikulášský koncert a zve všechny do refektáře Hotelu Gustav Mahler Jihlava tuto neděli, kde se od sedmi večer bude bohatě hudebně nadělovat. Koncert bude řídit šéfdirigent Jiří Jakeš, vystoupí Komorní orchestr Filharmonie G. Mahlera Jihlava a Bohdan Petrovič zazpívá několik písní. Kdo nemůže přijít osobně, může sledovat koncert online.

Adventní čas na Ranči

KDY: sobota od 10.00

KDE: Telč, Ranč

Ranč Telč zve na akci Adventní čas, která začíná v sobotu od deseti hodin. Po celý den budou na programu zabijačkové hody, už v deset ráno se na ranči ukáže čertovská družina a v pět hodin přijede zazpívat Ondřej Provazník. Zazpívá vánoční písně Karla Gotta a slavnostně rozsvítí ranč. Po celý den se děti mohou těšit na dílničky s vánoční tematikou.

Hledá se Mikuláš

KDY: pátek od 16.00

KDE: Polná, volnočasové centrum Tempo

ZA KOLIK: 30 korun za kartičku



Všechny děti, které hledají Mikuláše, mají možnost najít ho v pátek v Polné. Vycházka po stopách Mikuláše začíná ve čtyři hodiny odpoledne u volnočasového centra Tempo. Zde je nutné si vyzvednout kartičku za třicet korun. Odměna pro děti jistá.

Vánoční putování

KDY: o 6. ledna 2022

KDE: Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Město Jihlava připravilo na letošní adventní čas opět soutěž Vánoční putování. Na každém stanovišti poutníky čeká nejenom krásná výzdoba, o kterou se postarali jihlavští dobrovolníci, ale také jednoduchý úkol, jehož řešení si budou moci zapsat do kartičky. Tu si mohou zájemci vyzvednout a vyplněnou opět odevzdat na Městském informačním centru, vchod z Masarykova náměstí. Na každého úspěšného řešitele čeká drobná odměna, hlavní ceny se budou losovat po skončení akce začátkem příštího roku.

Adventní dílny

KDY: sobota od 9.00 do 15.00

KDE: Jihlava, zoo, centru PodpoVRCH



Zájemci si mohou ve vzdělávacím centru PodpoVRCH vyrobit vánoční ozdoby. Akce se koná v sobotu od devíti ráno, za příplatek dvacet korun ke vstupnému dostanou lidé materiál na výrobu ozdob. Také si mohou projít vánočně nazdobenou zoo s novými hravými úkoly a aktivitami pro děti.

Ježíškova pošta

KDY: do 23. prosince

KDE: Třešť, turistické informační centrum

Turistické informační centrum v Třešti přijímá přání Ježíškovi. Děti mají přinést přáníčka, která v centru orazí speciálním ježíškovským razítkem. Děti si je pak samy vhodí do velké poštovní schránky, odkud přání putují samotnému Ježíškovi. Děti se mohou těšit na sladkou odměnu.

Vánoce u sousedů

KDY: do 2. února 2022

KDE: Třešť, Schumpeterův dům



Výstava v třešťské pobočce Muzea Vysočiny Jihlava představuje vánoční zvyky a tradice v různých zemích Evropy. Otevřeno je denně kromě pondělí.

Koncert: Pocta Paganinimu a DPS Zvoneček

KDY: pondělí 6. prosince od 18.00

KDE: Jihlava, jihlavská radnice, velká gotická síň

ZA KOLIK: zdarma formou rezervačních lístků



V pondělí se uskuteční další ze série Adventních koncertů na jihlavské radnici. Vystoupí houslový virtuos Pavel Šporcl s koncertním programem Pocta Paganinimu. Ve druhé části koncertu vystoupí společně s dětským pěveckým sborem Zvoneček. Vstupné je zdarma. Rezervační lístky jsou k vyzvednutí v pátek od osmi hodin ráno na jednom z Městských informačních center.

Třebíčsko

Vánoce v Galerii 12

KDY: od soboty 4. prosince do

KDE: Náměšť nad Oslavou



Výstava více autorů mohou lidé navštívit od soboty až do 19. prosince. Na výstavě bude k vidění grafika, obrazy, kovové objekty, stříbrné a nerezové šperky. Otevřeno každou sobotu a neděli od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. Mimo otevírací dobu po domluvě na telefonu 724 301 621.

Mikulášské odpoledne na Ranči Vápenka

KDY: neděle od 14.00

KDE: Nová Ves u Třebíče, Ranč Vápenka

Ranč Vápenka připravila na nedělní odpoledne soutěže pro děti od dvou hodin odpoledne. Mikuláš, čerti a andělé nebudou chybět. Děti se budou moci svézt na koních a ponících. Zahraje skupina Demenato.

Anežka Binková a band

KDY: úterý 7. prosince od 19.00

KDE: Hrotovice, sál Základní umělecké školy

ZA KOLIK: 160 korun



Zpěvačka Anežka Binková se po dvou letech vrací se svým vánočním koncertem na domovskou scénu do Hrotovic. S kompletní sestavou svého bandu připravila bezmála dvouhodinový koncert, kde zazní její novinka „Z višně dolů“, kompilace tradičních koled, ale i „Spadlá hvězda“ a pilotní hit „Kostky“. Vystoupí v úterý 7. prosince v sále Základní umělecké školy v Hrotovicích od sedmi hodin večer.

Žďársko

Mikuláš projde Novým Městem

KDY: neděle od 16.00

KDE: Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



Aby děti nepřišly o Mikuláše a zároveň se neshromažďovaly velké skupiny lidí, vymysleli Novoměstští Mikulášovo putování. Na cestu se světec se svojí družinou vydá v neděli už ve čtyři hodiny odpoledne a udělá pět zastávek, na každé z nich se zdrží půl nebo tři čtvrtě hodiny. Trasa je dvojí, první zastávky jsou na Vratislavově náměstí buď u sv. Anny nebo u muzea.

Stavění žďárského betléma

KDY: sobota od 9.30

KDE: Žďár nad Sázavou, Zelená hora



Především dětem bude patřit sobota před druhou nedělí adventní ve Žďáře nad Sázavou. V kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře budou stavět betlém. Organizátoři zvou na pomoc všechny děti.

Vánoční trhy online a Mikuláš na zámku

KDY: online a neděle od 13.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: zdarma



Vánoční trhy na žďárském zámku se přesunuly, tak jako loni, do virtuálního prostředí. Až do 14. prosince si mohou lidé výrobky objednat online, výdejní víkend pak bude na zámku 18. a 19. prosince. Mikulášská nadílka v neděli bude, účastnit se jí může po předchozí rezervaci vždy jedna rodina, Mikuláš s čertem a andělem se projde na zámecké terase před jednou hodinou odpolední a po šesté hodině večerní.

Adventní koncert

KDY: neděle od 15.00

KDE: Rovečné, evangelický kostel



Milovníky hudby potěší nedělní adventní koncert v evangelickém kostele v Rovečném. Od tří hodin tam zahrají Karel Mužátko a Matěj Bok. Dva mladí muzikanti interpretují skladby Matěje Boka, případně hrají přejaté skladby v jeho originálních aranžích. Nabízí tak neotřelé pojetí koncertů trubky a varhan.

Adventní večer

KDY: neděle od 17.00

KDE: Netín, kostel Nanebevzetí Panny Marie

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Prostor pro zklidnění a rozjímání nabídne Adventní večer v Netíně. V tamějším kostele Nanebevzetí Panny Marie se v neděli uskuteční koncert. Vystoupí při něm Jaroslav Tůma, Pěvecký chrámový sbor Netín a jejich hosté. Vstupné je dobrovolné.

Halíčkobrodsko

Koncert: Citron

KDY: pátek od 20.00

KDE: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov



Legenda žije dál! Česká rocková legenda Citron zasažená nedávným nečekaným úmrtím kapelníka Radima Pařízka se rozhodla pokračovat. Shodl se na tom zbytek kapely včetně zpěváka Ládi Křížka a Radima Pařízka mladšího. Kapela Citron vystoupí v pátek od osmi hodin večer v havlíčkobrodském kulturním domě Ostrov formou stolové úpravy.

Spanilá jízda svatého Mikuláše městem

KDY: neděle od 14.00

KDE: Ždírec nad Doubravou

Do Ždírce nad Doubravou přijede na koňském spřežení svatý Mikuláš se svojí družinou. Městem bude projíždět v neděli od dvou hodin odpoledne z náměstí 9. května. Mikuláš se svými pomocníky se zastaví na několika místech, kde dětem rozdá drobné sladkosti.

Pelhřimovsko

Mikulášská nadílka v Želivě

KDY: neděle od 13.00 do 20.00

KDE: Klášter Želiv

ZA KOLIK: děti zdarma, dospělí 70 korun



Jindy nepřístupný prostor podzemí Trčkova hradu v želivském klášteře ožije v neděli od jedné odpoledne pekelníky, rarášky i samotným Luciferem. Děti zde budou muset prokázat, že nejsou jen zlobivými rarášky ale také mají schopnost napravit své chování. Prohlídky podzemí jsou teprve po druhé v historii umožněné návštěvníkům. Za vstup zaplatí dospělí sedmdesát korun, děti neplatí. Nutná rezervace na telefonním čísle 725 448 291 nebo na centrum@zeliv.eu

Druhá adventní neděle

KDY: neděle od 16.00

KDE: Pacov

Na druhou adventní neděli připravili v komunitním centru promítání pohádky O Čertovi a jiné pohádky. V pět hodin dorazí na náměstí Svobody Mikuláš s družinou. O hodinu později zakončí program adventní vystoupení trubačů Základní umělecké školy Pacov.

Advent na hradě Kámen

KDY: sobota a neděle

KDE: hrad Kámen



Do 19. prosince ve vánočně vyzdobených interiérech hradu Kámen seznámí zájemce s historií adventu a Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Adventní prohlídky hradu budou začínat vždy v sobotu a neděli každou celou hodinu a to v deset, v jedenáct, dvanáct, v jednu odpoledne, ve dvě a ve tři hodiny. Dále se návštěvníci mohou těšit na zdobení perníčků, vánoční hradní punč, výstavu betlémů ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, tematický kvíz nebo výstavu výrobků dětí z Mateřské školy Kámen. Lidé mohou přijít načerpat vánoční atmosféru na hrad Kámen. Vstupné na celý program včetně prohlídky je pro dospělého sto korun, senioři a studenti sedmdesát korun, děti do šesti let a ZTP zdarma.

Jižní Morava

Výstava betlémů

KDY: sobota od 10.00

KDE: Brno

Tradiční výstava betlémů v Letohrádku Mitrovských v Brně nabízí historické i soudobé exponáty různých velikostí a druhů. Nebudou chybět ani různé kuriozity. Výjimečným exponátem je rozsáhlý ručně malovaný papírový betlém z roku 1933 od Jana Václavů ze Železnobrodska. Součástí bude i dioráma Život Ježíše Krista s více než sto figurami. Otevřeno je pro jednotlivce od čtvrtka do neděle od deseti do čtyř.

Minerály Brno

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno, Výstaviště



Prodejní výstava Minerály Brno je jednou z největších mineralogických akcí v České republice. Zaplní pavilon B Výstaviště a více než čtvrtina vystavovatelů přijede ze zahraničí. Pořadatelé chystají i naučný program pro děti i dospělé.

Adventní prohlídka

KDY: pátek až pondělí od 9.00 do 17.00

KDE: Brno, vila Stiassni

Elegantní interiéry s duchem první republiky v kombinaci s tradiční výzdobou. To čeká návštěvníky během adventních a vánočních prohlídek, kdy nebude chybět vánoční stromeček ozdobený replikami dobových vánočních ozdob z foukaných skleněných perlí, které jsou na prestižním seznamu UNESCO. K vidění je i výstava dobových dětských hraček. Prohlídky pokračují do 19. prosince.