„Sraz je ve dvě hodiny odpoledne na náměstí za kostelem. O čtvrt hodiny později projdou masky kolem náměstí v doprovodu Zelenohorských muzikantů,“ uvedla Veronika Teplá z Novoměstských kulturních zařízení. Mezi druhou a čtvrtou jsou v plánu masopustně-lyžařské aktivity, které připraví Dům dětí a mládeže a ve stejnou dobu si také lidé mohou užít občerstvení z K clubu.

Po průvodu se všechny masky ve zmiňovaném klubu sejdou. Bude tam totiž pokračovat masopustní veselí s hudbou, koblížky a pivem z novoměstského pivovaru Hejkal. „Pro každou masku je připravený guláš a jeden nápoj jako pozornost. Při přesunu do vnitřních prostor musíme dodržovat nařízení vlády,“ dodala Teplá.

V dalších týdnech potom masopustní veselí chystají na Vysočině také v Počátkách nebo Novém Veselí.

Jihlavsko

Za vysvědčení do zoo

KDY: od 4. do 6. února, od 9.00

KDE: Jihlava, zoo

ZA KOLIK: běžné vstupné



Na pololetní prázdniny a celý víkend si v jihlavské zoo připravili tradiční akci pro všechny školou povinné děti. Za vysvědčení do ZOO Jihlava budou moci za zvýhodněné vstupné. Ti, kteří budou mít na vysvědčení alespoň jednu jedničku, nebo budou mít pochvalné slovní hodnocení, budou mít vstup do zoo za pouhou jednu korunu. Ostatní budou mít padesátiprocentní slevu.

Za „výzo“ do podzemí a do oblak

KDY: pátek od 10.00

KDE: Jihlava, podzemí a Brána Matky Boží



Kdo nemá na tento pátek program, může navštívit Jihlavské podzemí. Děti, které ukáží vysvědčení, mají vstup zdarma. Se vstupenkou z podzemí pak mohou také zdarma vystoupat k oblakům na Bráně Matky Boží. Časy prohlídek podzemí jsou od deseti, jedenácti, jedné a od dvou odpoledne. Brána Matky Boží bude otevřená od jedenácti do pěti hodin. Prohlídku podzemí je možné si zarezervovat na telefonu 603 518 110.

Hledání krásy v Telči

KDY: do 28. února v čase od 10.30 do 17.00

KDE: Telč, Panský dvůr

V prostorách turistického informačního centra v Panském dvoře se koná výstava s názvem Hledání krásy. Autorkou fotografií přírody je fotografka Anny Procházková.

Do Brna široká cesta

KDY: do 31. března 2022

KDE: Telč, Univerzitní centrum



Výstava s názvem Do Brna široká cesta je plná Kramářských písní se světskou tématikou. Výstava je přístupná v prostorách Univerzitního centra Telč do 31. března. Výstava představuje kramářské tisky z několika úhlů pohledu. Jde o historii, jejich funkci, hudební stránku, způsob předávání a přebírání širokými společenskými vrstvami, obsah představený na konkrétních případech nebo událostech i recepci do současnosti.

Prázdninové deskohraní

KDY: pátek od 9.00 do 12.00

KDE: Kde: Polná, volnočasové středisko Tempo

Zájemci si mohou přijít o pololetních prázdninách zahrát s kamarády deskové hry do střediska volného času Tempo Polná. Malé občerstvení a pitný režim je zajištěný.

Třešťské deskohraní

KDY: sobota od 14.00

KDE: Třešť, budova kina Máj v Třešti

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Proč přijít: Odpoledne s klasickými i moderními deskovými hrami v budově kina Máj v Třešti vchodem do knihovny. Deskové hry, to není jenom Člověče, nezlob se nebo Dostihy a sázky. Přijďte se přesvědčit.

Nocturno

KDY: středa 9. února od 18.00

KDE: Třešť, kino Máj

ZA KOLIK: 100 a 80 korun



Základní umělecká škola Třešť a Město Třešť zvou na Nocturno ve středu 9. února od šesti hodin večer v kině Máj v Třešti. Sexteto filharmoniků Komorní filharmonie Pardubice potěší diváky vážnou i populární hudbou českého skladatele Jaroslava Ježka. V programu zazní jeho nejslavnější skladby pro orchestr a písně pro Osvobozené divadlo. Současně připomenou vývoj meziválečné populární i klasické hudby a Ježkovu spolupráci se slavnou dvojicí V+W. Účinkují – Libor Ježek na housle, Petr Vrána na housle, Petr Klas na violu, David Matoušek na violoncello, Pavel Merta na saxofon a Lubomír Hron na trubku. Vstupné sto korun, děti a důchodci osmdesát korun.

V Telči ve Sdílení jásají. K sedmi stům tisícům přispěli dobrovolní pošťáci

Žďársko

Václav Koubek – večírek v Káčku

KDY: pátek od 19.00

KDE: Nové Město na Moravě, K club

ZA KOLIK: 100 korun



Páteční večer v novoměstském K clubu nabídne pohodový čas s písničkářem Václavem Koubkem. Ingredience vydařeného večera tvoří moderní šansony, akordeon a vtipné povídání. Koubka doprovodí Ondřej Fencl, který do Nového Města na Moravě zdaleka nezavítá poprvé.

Dětské párkové závody v běhu na lyžích

KDY: neděle od 8.30

KDE: Nové Město na Moravě, Vysočina arena

ZA KOLIK: startovné je zdarma



Jako opravdoví závodníci se budou cítit i ti nejmenší lyžaři. V novoměstské Vysočina areně odstartují v neděli ráno oblíbené „párkové“ závody. O půl deváté ráno začíná registrace účastníků, ve tři čtvrtě na devět startuje nejmladší kategorie. Přibližně o půl dvanácté pak navážou závody rodinných štafet. Po odevzdání startovního čísla dostane každý účastník párek v rohlíku, tři nejlepší pak medaili, diplom i věcné ceny.

Sandra Pogodová – Hoď se do pogody

KDY: pondělí 7. února od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Městské divadlo

ZA KOLIK: 250 korun



Zábavná talk show Sandry Pogodové je spjatá s vydáním její nové stejnojmenné knihy – Hoď se do pogody. Herečka provede návštěvníky večerem spolu se svým otcem Richardem Pogodou. Lidé se mohou těšit na zábavné povídky, vzpomínky na slavné osobnosti i spoustu písní z repertoáru Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce, Jana Wericha, Jiřího Suchého a mnoha dalších.

Tančírna – Jive

KDY: úterý 8. února od 19.00

KDE: Nové Město na Moravě, Kulturní dům

ZA KOLIK: 70 korun za osobu



Další ze série tanečních večerů v novoměstském kulturním domě bude tentokrát pulsovat v rytmu energického jivu. Začátek je v sedm hodin, vstupné je sedmdesát korun na osobu. Příchozí se mohou těšit na pohodový večer, kde si kromě tance užijí také příjemnou společnost ostatních účastníků.

Jaroslav Dušek – Čtyři dohody

KDY: úterý 8. února od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Dům kultury

ZA KOLIK: 400, 420 a 450 korun



Jaroslav Dušek zavítá do Žďáru se svým programem. Hra zpracovává téma Miguela Angela Ruize Čtyři dohody týkající se způsobu myšlení a vnímání života. Dohody jsou založené na staré toltécké moudrosti a ukazují, jak zakoušet prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky. Výtěžek z akce poputuje na dobročinné účely. Výše vstupného závisí na místě v hledišti, vstupenky lze zakoupit za 400, 420 nebo 450 korun.

Za Mamutem a Rozštípenou skálou. Odměnou za zimní výšlap je skvělá podívaná

Třebíčsko

Šípková Růženka

KDY: neděle od 15.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, konferenční místnost ZŠ Husova

ZA KOLIK: na místě 100 korun



Zpěvavá královna a hrdinný král se mají moc rádi a jejich dcera Růženka je veselá a nezbedná jako jiné holčičky. Má ráda svého psa Alíka, ale ani ten ji nezachrání před zlou kletbou. Nakonec však vše dobře dopadne. Loutkové představení pro děti se koná v neděli od tří hodin odpoledne v Náměšti nad Oslavou. Vstupné v předprodeji je osmdesát korun, na místě zaplatí návštěvníci sto korun.

Setkání se Zdeňkem Troškou

KDY: úterý 8. února od 19.00

KDE: Třebíč, Národní dům

Na zábavný pořad s režisérskou legendou české filmové komedie Zdeňkem Troškou se mohou lidé těšit v úterý 8. února v Národním domě v Třebíči od sedmi hodin večer. Diváci si poslechnou vyprávění o filmech, které všichni zcela jistě znají, o jídle a dietách ve všech podobách, nebo historky z natáčení a další vtipné příběhy. Pořadem provází Marek Kališ. Prostor bude i na dotazy diváků.

Klavírní recitál Kateřiny Potocké

KDY: čtvrtek 10. února od 18.00

KDE: Třebíč, foyer divadla Pasáž



Ve čtvrtek 10. února pokračuje od šesti večer ve foyer třebíčského divadla Pasáž Kruh přátel hudby klavírním recitálem, ve kterém se představí další z mimořádně nadaných mladých pianistických hvězd. Příchozím zahraje Kateřina Potocká.

Za památkami města v každé roční době. Podívejte se na dominanty Třebíče

Pelhřimovsko

Klubový večer a vernisáž fotografické výstavy

KDY: pátek od 19.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

ZA KOLIK: 50 korun



Vernisáž výstavy fotografií fotografů z Pelhřimova a okolí se koná v pátek od sedmi hodin večer v Divadle Lubomíra Lipského. K vidění budou fotografie, které vybrali návštěvníci při posledním klubovém večeru. Po dobu celého večera bude hrát živá hudba v podání Jazz Pilgrim. Lidé budou moci vybírat fotografie, které vystaví v jarní sezoně v Divadle Lubomíra Lipského. Zároveň mohou vybírat nejhezčí fotografii z výstavy, jejíž autor vyhraje hodnotnou cenu. Vstupné je padesát korun.

Komentovka pro děti Bytem sběratele

KDY: sobota od 14.00

KDE: Humpolec, 8smička

ZA KOLIK: 8 korun



Tahle sobotní dílna bude tak trochu speciální, určená jen pro děti od osmi let, společně s pořadateli se totiž vydají na výpravu do tajuplného světa – do světa umění. Stanou se z nich umělci, budou si hrát a poznávat! Kde? No přeci v 7+1: Bytě sběratele! Průvodkyní uměleckým světem bude Natálie Brzoňová. Kapacita je omezená, rezervace na info@8smicka.com. Cena programu je osm korun.

Vodnická pohádka

KDY: neděle od 16.00

KDE: Humpolec, Divadlo Za Komínem

ZA KOLIK: 140 korun



Klapy klap, klape mlýn…, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, neboli kdo chce kam, pomozme mu tam…! Takřka klasická česká pohádka s lakotnou mlynářkou, přitroublým mlynářem, hodnou Bětuškou, mazaným vodníkem a opravdovým čertem, ve které se mlýnské kolo možná zatočí a dá-li bůh dobro nad zlem opět nečekaně zvítězí. Rozverné představení pro malé i velké, ve kterém maňásci ožívají a opět dřevění, čert čaruje, vodník miluje, mlynářka hudruje, voda stříká a dva se při tom můžou strhnout. Představení je pro děti od tří let.

Velká dobrodružství malého brouka

KDY: sobota od 15.00 do 16.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo L. Lipského



Pohádková výpravná komedie s krásnými písničkami pro malé i velké diváky v podání Divadla za2 z Příbrami se uskuteční v sobotu v Pelhřimově. Střevlík Pepa, je hmyzí postavička, která si malé diváky získá svým vtipem, chytrostí, odvahou a smyslem pro čest. Pepa žije na louce u Černého lesa a se svým nejlepším přítelem zlatohlávkem Jardou se jednoho dne vydají hledat to pravé štěstí. Pepa na cestě za štěstím zažije mnohá podivuhodná dobrodružství.

Místo duchovního rozjímání i gurmánských zážitků. To je klášter v Želivě

Havlíčkobrodsko

Štístko a Poupěnka – Bylo nebylo

KDY: pátek od 17.00

KDE: Chotěboř, sokolovna

Na páteční odpoledne připravili pro děti v Chotěboři pohádkové představení Štístko a Poupěnka – Bylo nebylo. Začátek je od pěti hodin.

Zimním Podoubravím

KDY: sobota, start od 7.00 do 9.00

KDE: Sobíňov, kulturní dům



Obec Sobíňov a Klub českých turistů Havlíčkův Brod pořádají v sobotu lyžařský přejezd a turistický pochod nazvaný Zimním Podoubravím aneb Memoriál Ladislava Dymáčka. Jsou připravené dvě trasy ze Sobíňova, dvacet a deset kilometrů. Kdo bude chtít, může si zvolit trasu podle svých představ a fyzických schopností. Cíl pochodu je do čtyř hodin odpoledne zpět v Sobíňově.

Koncert kapel v klubu OKO

KDY: pátek od 19.00

KDE: Havlíčkův brod, klub OKO

ZA KOLIK: 250 korun



V havlíčkobrodském klubu OKO se v pátek uskuteční koncert kapel a umělců. Vystoupí Záviš ze Znojma, akordeonový orchestr z Ledče nad Sázavou Psychohlína, jazz punková kapela z Jihlavy Pan Karel, alternativní skupina A stali se ovcí z Lučice. Klub bude otevřený hodinu před koncertem.

Kyrgystán – sám na kole horskou divočinou Ťan-Šanu

KDY: pondělí 7. února od 18.00

KDE: Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny

ZA KOLIK: 50 korun



Cyklocestovatel Radomír Čížek se podělí o své zážitky z dobrodružné sólo výpravy na kole po Kyrgyzstánu, jejímž cílem bylo zdolání některého z nejvýše položených průsmyků pohoří Ťan-Šan, a na vlastní kůži okusit život lidí v nejodlehlejších horských oblastech, kam vedou buď špatné, nebo ještě horší cesty. Povypráví o nocích v jurtách, kráse polodivokých koní, kouzelných setkáních s místními pastevci, o strachu z bouřek, o euforii na vrcholu 4028 metrů vysokého sedla a naopak o zoufalství při rozbahněném sjezdu či nekonečné jízdě po hrbolatých „roletách“. Mluvit bude i o tom, co se mu honilo hlavou, když se sám vydal do horské divočiny, kde příští vesnice byla 160 kilometrů daleko.

Ticho, prázdno a sláva zarostlá křovím. Vydejme se po stopách starých mlýnů

NA JIŽNÍ MORAVĚ

Olympijský festival

KDY: od pátku do 20. února

KDE: Brno, Nová Zbrojovka

ZA KOLIK: 50 korun



V pátek v poledne začne program na brněnském Olympijském festivalu, lidé se mohou těšit na krasobruslařskou exhibici Tomáše Vernera. Již v jedenáct hodin dopoledne vyrazí hejtman Jihomoravského kraje, brněnská primátorka společně se sportovci z centra Brna k bráně festivalu. Zájemci si mohou vstupenky rezervovat na webu festivalu, kde také najdou podrobný program. Lidé si užijí například den s hokejem, lezcem Adamem Ondrou nebo biatloniky. 10. února se vrátí z Pekingu první sportovci a pořadatelé chystají také Den se StarDance, a to 12. února.

Výstava psů

KDY: pátek a sobota

KDE: Brno, Výstaviště

ZA KOLIK: 50 a 100 korun



O víkendu se koná v areálu brněnského výstaviště Mezinárodní výstava psů DUO CACIB s mezinárodní účastí všech plemen. Organizátorem této výstavy je Českomoravská kynologická unie Praha.

Výstava o nádraží

KDY: do soboty

KDE: Brno, Galerie Vaňkovka

Ještě do soboty mají návštěvníci brněnské nákupní Galerie Vaňkovka možnost zhlédnout výstavu věnovanou novému brněnskému nádraží. Její součástí je 3D model vítězného návrhu i zajímavosti o jeho výrobě. Model vznikl na základě územní studie nové čtvrti Trnitá.

Zabijačka na základně

KDY: sobota od 10.00

KDE: Mokrá-Horákov



V sobotu budou v kiosku na bývalé raketové základně Mokrá-Horákov pro příchozí připravené zabijačkové speciality. Milovníci masitých specialit se kromě polévky mohou těšit na jitrnice, jelita, škvarky, tlačenku, ovar, klobásky a zabijačkový guláš. Jako příjemný cíl pro vycházku si tak kiosek mohou zájemci vybrat mezi desátou až šestou hodinou odpoledne.

Muzeum BMW v Brně

KDY: pondělí až pátek od 8.00 do 18.00

KDE: Brno, Slatina

ZA KOLIK: vstup volný



Muzeum historických vozů BMW, které je podle jeho tvůrců druhé největší svého druhu v Evropě, najdou fanoušci automobilů v brněnské Slatině. Muzeum je volně přístupné.

Partyzánská Vysočina a její odkaz. Monumenty z dob minulého režimu vás překvapí

CO SE CHYSTÁ

Výstava fotografií Vojtěcha Zikmunda

KDY: pátek 11. února od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácké muzeum



V pátek 11. února začíná výstava nazvaná Vcházení do krajiny ve výstavním sále novoměstského Horáckého muzea. Lidé si budou moci prohlédnout fotografie Vysočiny Vojtěcha Zikmunda – Novoměšťana, bývalého knihkupce, držitele ocenění Pečovatel roku 2019. Výstavu uvede evangelický farář z Mělníka Mgr. Miroslav Erdinger, poté zazpívá dámské vokální kvarteto z Nového Města na Moravě ZEVL.

Večerní prohlídky: Za osobnostmi barokního kláštera

KDY: 18. – 19. února, od 17.00 do 23.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: základní vstupné 200 korun



Na žďárský zámek zavítají v únoru významní hosté. Během večerních divadelních prohlídek zámku v pátek a v sobotu se návštěvníci setkají třeba s kardinálem Františkem Ditrichštejnem, opatem Václavem Vejmluvou nebo architektem Santinim. První prohlídka začne v pět hodin a poslední v deset večer. Půvab zámeckých barokních budov podtrhnou videoprojekce z Muzea nové generace nebo malebné zvuky houslí. Základní vstupné je 200 korun, děti, studenti a důchodci zaplatí 150 korun, rodinné vstupné je 480 korun.

Turistický pochod: Rokštejn – Jihlava aneb Přepadneme Jihlavu…

KDY: sobota 19. února, start 10.00 – 11.00

KDE: Hrad Rokštejn



Muzeum Vysočiny Jihlava připravuje na sobotu 19. února k výročí přepadení Jihlavy (19. 2. 1402) turistický pochod na trase Rokštejn – Jihlava aneb Přepadneme Jihlavu. Jeden z hlavních strůjců přepadu Zikmund z Křižanova pocházel z Rokštejna, proto i zde zahájí pořadatelé trasu. Cílem cesty bude stejně jako tehdy dosáhnout jihlavských hradeb. Celá trasa měří dvaadvacet kilometrů, ale postupně se mohou turisté připojit v Lukách nad Jihlavou (patnáct kilometrů) nebo pak v Malém Beranově (sedm kilometrů).