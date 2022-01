Na Jihlavsku se lyžuje v Jihlavě na Šacberku, v Lukách nad Jihlavou, na Čeřínku a také v Mrákotíně.

ŠACBERK. Skiareál na Šacberku nabízí aktuálně půlmetrovou vrstvu sněhu. V sobotu a v neděli je otevřeno od osmi do devíti večer, ve všední dny se začíná v devět hodin dopoledne. „Sněhové podmínky jsou ideální. Nabízíme lyžování na dobře udržované sjezdovce, dětský vlek s lyžařskou školou a v neposlední řadě posezení v bufetu,“ uvedl provozovatel areálu Pavel Havlíček.

ČEŘÍNEK. Lyžařský areál na Čeřínku u Cejle jezdí o víkendu od devíti do osmi večer s technickou pauzou mezi čtvrtou a pátou hodinou. Ve všední dny je pauza mezi dvanáctou a druhou hodinou odpolední. I zde si lidé mohou odpočinout v bufetu. A pro děti je tu rovněž kratší vlek.

Zapomenuté masopusty. Bývalo pořádně veselo. S koněm, muzikanty a na sněhu

FAJTŮV KOPEC. Na Žďársku se lyžuje na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí v těsné blízkosti dálnice D1. V sobotu jezdí velký vlek od půl deváté do osmi, v neděli od osmi do sedmi večer. Dětský vlek funguje mezi devátou a šestou hodinou večerní. Zajímavostí sjezdovky je rozhledna na vrcholu, která je denně přístupná od pěti do osmi večer. Lyžaři si tak mohou svůj sportovní zážitek zpestřit výšlapem na vrchol a za dobrého počasí výhledem až na Alpy.

Dále je na Žďársku možné lyžovat například na Harusově kopci u Nového Města na Moravě, v Novém Jimramově a také ve Svratce na pomezí krajů Vysočina a Pardubického.

KŘEMEŠNÍK. Na Pelhřimovsku lyžaři ocení sjezdovku na Křemešníku, která rovněž na svém vrcholu nabízí rozhlednu, ta je ovšem v zimních měsících zavřená.

KADLEČÁK. Na Havlíčkobrodsku se aktuálně lyžuje na Kadlečáku, který obnovil svou činnost mezi posledními. Začalo se zde lyžovat před týdnem. Středisko je severozápadně od Světlé nad Sázavou, ve všední dny funguje od tří do osmi hodin večer. O víkendech, ve svátcích a o prázdninách se tu lze sklouznout mezi devátou a osmou hodinou večerní. I zde funguje lyžařská škola nebo občerstvení.

VYSOKÁ. V regionu se lyžuje také v areálu Vysoká, zde je v provozu velký vlek, dětský zatím nebyl spuštěný. Od pondělí do pátku se tu lyžuje od tří hodin do sedmi, o víkendu potom od devíti do sedmi večer.

JALOVEC. Minulou sobotu se začalo jezdit také ve ski areálu Jalovec u Číchova na Třebíčsku. Zde je prozatím v provozu malý vlek, velký vlek zatím není připravený. Ve všední den se tu lyžuje od tří do osmi večer, v sobotu od devíti do osmi večer, v neděli od devíti do šesti večer.

Místo nábytkářů market. Podívejte se, jak rychle mizela věhlasná továrna Jospo

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Holubářská Vysočina

KDY: sobota a neděle

KDE: Velký Beranov, kulturní dům

V kulturním domě ve Velkém Beranově se uskuteční výstava Holubářská Vysočina. Zve příznivce chovatelství k tradičnímu holubářskému svátku na Vysočině v sobotu od dvou do šesti a v neděli od osmi do jedné odpoledne. Základní organizace vyhlásila také pátý ročník soutěže o putovní pohár na nejlépe oceněnou voliéru holubů Memoriál Zdeňka Rühra. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno. V neděli od devíti zahraje Kostelecký country Sešlák.

Vinařství roku

KDY: sobota od 18.00

KDE: online



Online přenosem představí v sobotu pořadatelé vína finalistů prestižní soutěže Vinařství roku. „Moderátor Marek Eben si o vínech a nejen o nich bude povídat s Martinem Chladem, prezidentem Svazu vinařů. Po odborné stránce charakteristiku jednotlivých vzorků vín doplní Ivo Dvořák, viceprezident Asociace sommelierů ,“ lákali pořadatelé. Online degustace začne v šest hodin na večer. Podrobnosti a odkazy najdou zájemci na www.vinarstviroku.cz.

Párty v D clubu

KDY: pátek a sobota od 22.00

KDE: Jihlava, D club v Dělnickém domě

Poslední dva týdny v lednu budou patřit nejrůznějším hudebním produkcím. V pátek je na programu do deseti večer Retro Party a v sobotu půjde o Disco Déčko. Vstupné je zdarma.

Čardáš Klaunů v „Etáži“

KDY: sobota od 18.00

KDE: Jihlava, Café Etage



Jedinečný večírek se uskuteční v Café Etage, kde zahraje Čardáš Klaunů celovečerní akustický koncert plný autorské tvorby, ale také cover verzí. Vstupné je 150 korun.

Zabít málo

KDY: sobota od 19.30

KDE: Jihlava, DIOD, divadelní sál

ZA KOLIK: 150 a 120 korun



Zabít málo je nová hra Martina Koláře, kterou napsal a režíroval pro svůj domovský soubor De Facto Mimo. Jde o černou komedii o nepěkných věcech. Tématy jsou mimo jiné drogy, únos, Macocha, autismus, benzínka, řeka, ponožky, politika ale i plyšáci.

Bruslení v Telči

KDY: sobota od 13.00 do 14.00 a neděle od 16.15 do 17.15

KDE: Telč, zimní stadion

ZA KOLIK: 50 a 30 korun, děti do 6 let zdarma



Kdo chce jít vyzkoušet brusle, může zajít na veřejné bruslení o víkendu na zimní stadion do Telče v Tyršově ulici. Dospělé vyjde hodina na padesát korun, mládež do patnácti let platí třicet korun za hodinu, děti do šesti let mají vstup zdarma. Přímo na stadionu si zájemci mohou nechat nabrousit brusle za čtyřicet korun.

FOTO: Život v jihlavské zoo zblízka. Tygr se pere s kořistí a papoušci tokají

Třebíčsko

Pivovarský ples

KDY: sobota od 19.00

KDE: Dalešice, pivovar



Pivovarský ples se kvapem blíží. Uskutení se v sobotu od sedmi hodin večer v areálu pivovaru v. Letos se opět ponese ve stylu elegantních 20. let. Pořadatelé připravili nabitý program se stylovou hudbou a zábavou. K tanci zahraje skupina Brass band a lidé se mohou těšit také na taneční vstupy Spolku elegantních dam a cimbálovou muziku sourozenců Osičkových. Chybět nebude ani skvělé menu à la kuchyně Rakouska - Uherska a poctivé pokrmy našich babiček. Vstupenky je možné stále objednávat na rezervace@pivovar-dalesice.cz nebo na telefonu 568 860 942, 730 151 902.

Zimní plavba

KDY: sobota od 13.00

KDE: Kramolín, přístaviště

ZA KOLIK:

Lidé mohou opět vyplout na lodi Horácko po Dalešické přehradě v sobotu od jedné hodiny odpoledne z přístaviště Kramolín.

Mistrovská lekce

KDY: pondělí 24. ledna od 19.00

KDE: Třebíč, divadlo Pasáž

ZA KOLIK: 360 a 390 korun



Výjimečná žena. Výjimečná umělkyně. Operní diva, která zažila úplný vrchol i pád až na dno. Maria Callas. Ve své velké činoherní premiéře vystoupí Dagmar Pecková v roli Marii Callas. Divadelní představení v režii Petra Mikesky lidé uvidí v pondělí 24. ledna od sedmi večer v třebíčském divadle Pasáž. Dále hrají Malvína Pachlová, Veronika Bajerová, Petr Mikeska, Zdeněk Dočekal j. h., Matěj Vejdělek.

Malina Brothers

KDY: čtvrtek 27. ledna od 19.00

KDE: Třebíč, Národní dům



Hvězdná bluegrassová a country kapela Malina Brothers, která v roce 2020 oslavila deset let své existence, vystoupí ve čtvrtek 27. ledna v Národním domě v Třebíči. Zahraje ve složení Luboš Malina na banjo, Pavel Malina na kytaru, Josef Malina na housle a Pavel Peroutka na kontrabas. Kdo nestihne koncert v Třebíči, má šanci ještě v Brně 28. ledna.

Trasa delší než maraton. Krásy Dalešické přehrady zachycené objektivem běžce

Žďársko

Novoroční opera: Tosca

KDY: sobota od 13.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Kino Vysočina

ZA KOLIK: 250 korun



ydat se ve Žďáře do opery se jen tak nepoštěstí. Příležitost k hudebnímu zážitku nabídne sobotní promítání opery Tosca v Kině Vysočina. Přístupné je od dvanácti let, potrvá 205 minut a pořadatelé počítají se dvěma přestávkami na občerstvení.

Trio Euterpé na zámku

KDY: neděle od 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou, freskové sály zámku



Klasická hudba rozezní freskové sály žďárského zámku v neděli od šesti večer. Trio Euterpé, v němž zaznívají housle, violoncello a klavír, potěší posluchače skladbami Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna a Dmitrije Šostakoviče. V předprodeji lze vstupenky zakoupit za tři sta padesát korun, pro studenty a důchodce o sto korun méně, na místě se bude platit čtyři sta korun, za snížené vstupné tři sta korun.

Technická herna na cestách aneb fyzika hrou

KDY: od úterý 25. ledna

KDE: Žďár nad Sázavou, Regionální muzeum na Tvrzi

ZA KOLIK: 30 a 10 korun



Doslova osahat si fyziku budou moci návštěvníci Regionálního muzea na Tvrzi od úterý 25. ledna. Interaktivní výstava Technického muzea v Brně bude přístupná vždy od úterý do neděle od devíti do dvanácti a od půl jedné do pěti hodin odpoledne. Technická herna představí základní jevy, jako je magnetismus, elektromagnetická indukce, mechanika či optické jevy.

Jiří Kolbaba – Splněný sen

KDY: úterý 25. ledna od 19.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

ZA KOLIK: 200 korun



Jiří Kolbaba, viceprezident Českého klubu cestovatelů a světově uznávaný dobrodruh, představí své cesty po všech šesti kontinentech planety. Své přednášky koncipuje tak, aby nejen představil navštívené regiony, ale též nechává nahlédnout do svých pocitů při pořizování fotografií a k cestovatelským projektům a fotografování se snaží motivovat i samotné diváky. Pořad trvá přibližně dvě hodiny.

Vernisáž výstavy keramičky Jany Mikyskové

KDY: středa 26. ledna od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

Řemeslo a umění v netradičním spojení vzniká pod rukama členky Klubu výtvarných umělců Horácka Jany Mikyskové. Autorka ve svém ateliéru v Radostíně tvoří strukturální abstraktní malby za pomoci keramické hlíny. Svá díla uvede na vernisáži výstavy v novoměstském zámeckém podkroví ve středu 26. ledna od pěti hodin.

Džungle na klávesách vol. 2

KDY: čtvrtek 27. ledna od 16.30

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Ve čtvrtek odpoledne se představí žáci bystřické základní umělecké školy. Ve velkém sále kulturního domu se příchozí zaposlouchají do pestrého výběru skladeb v podání klavíru, akordeonu či keyboardu. Vystoupí i akordeonový soubor Notičky. Vystupující žáci patří do tříd Jaromíra Žižky a Alžběty Smětak.

Na bruslích šest kilometrů? Žádný problém, vyzkoušejte led na Velkém Dářku

Havlíčkobrodsko

Listování v knihovně

KDY: pátek od 18.00

KDE: Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny

ZA KOLIK: 100 korun



V pátek od šesti večer v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě se mohou zájemci těšit na scénické čtení LiStOVáNí. Užijí si velkou divadelní kuchařskou show s Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným. Po téměř deseti letech se projekt LiStOVáNí vrací na s show U nás v Evropě, knihou, která vychází ze stejnojmenného televizního pořadu. Vstupné je sto korun.

Křemílek a Vochomůrka

KDY: sobota od 14.00 a od 15.30

KDE:Přibyslav, kulturní dům

ZA KOLIK: 20 korun



Loutkářský soubor Přibyslavská pimprlata zve všechny diváky na loutkovou pohádku s názvem Křemílek a Vochomůrka v sobotu 22. ledna do kulturního domu v Přibyslavi. Začátky představení jsou od dvou a od půl čtvrté odpoledne. Vstupné je dvacet korun.

O rukavičce

KDY: neděle od 16.00

KDE: Chotěboř, restaurace U Pešků

ZA KOLIK: 50 korun



Pohádku pro děti v podání Divadla Úsměv Ludmily Frištenské připravili na nedělní odpoledne v Chotěboři. Vstupné je padesát korun.

Tři sněhuláci

KDY: neděle od 15.00

KDE: Havlíčkův Brod, AZ centrum

ZA KOLIK: 40 a 30 korun



Loutkářský soubor Kráťa při AZ centrum Havlíčkův Brod připravili pro děti na neděli pohádku Tři sněhuláci. Vstupné je čtyřicet korun, děti zaplatí třicet korun.

Partička na vzduchu

KDY: pondělí 24. ledna od 20.00

KDE: Světlá nad Sázavou, společenský dům

ZA KOLIK:

Partička v novém kabátě míří z televizní obrazovky přímo do Světlé nad Sázavou. Show lidé uvidí v pondělí 24. ledna od osmi hodin večer v kinosále společenského domu. Jak scénky této povedené partičky dopadnou, nikdo dopředu neví, je vždy velkou neznámou nejen pro samotné aktéry, ale i pro publikum. Bez něj by to prostě nebyla Partička. Vstupné je pět set padesát korun. Kdo nestihne představení ve Světlé, může se 31. ledna těšit do Humpolce.

Přednáška: Island

KDY: pondělí 24. ledna od 16.00

KDE: Chotěboř, Knihovna Ignáta Herrmanna



V podkroví Knihovny Ignáta Herrmanna si mohou přijít lidé poslechnout cestopisnou přednášku Jana Bajera. Začátek je od čtyř hodin odpoledne, vstupné je sedmdesát korun.

Tip na výlet: V Telecím najdete zpívající lípu

Pelhřimovsko

Žákovský koncert

KDY: úterý 25. ledna od 18.00

KDE: Kamenice nad Lipou, ZUŠ, Kamenice nad Lipou

V Kamenici nad Lipou pořádají v úterý 25. ledna žákovský koncert žáků místní základní umělecké školy.

Zapomenuté studánky

KDY: středa 26. ledna od 17.0

KDE: Pelhřimov, Městská knihovna



Městská knihovna Pelhřimov pořádá ve středu 26. ledna od pěti hodin v hudebním oddělení přednášku Zapomenuté studánky s přednášejícím Pavlem Koubkem, spisovatelem a předsedou sdružení Zelené srdce. Posluchače čeká vyprávění o hledání studánek a pátrání po jejich historii na Pelhřimovsku. Je doplněné promítáním diapozitivů.

Bruslení v Pelhřimově

KDY: pátek a neděle

KDE: Pelhřimov, zimní stadion

ZA KOLIK: 30 a 20 korun



V Pelhřimově mohou zájemci vyrazit na bruslení na zimní stadion v pátek od pěti do šesti večer a v neděli dopoledne od čtvrt na jedenáct do čtvrt na dvanáct.

Stříbrná studánka a Křemešník. Zimní kouzlo na Pelhřimovsku láká k výletům

CO SE CHYSTÁ

Slavnostní oheň na Čeřínku

KDY: sobota 29. ledna, start libovolný

KDE: Jihlavsko, chata Čeřínek

Akci Slavnostní oheň na Čeřínku pořádá Klub českých turistů Čeřínek Jihlava v sobotu 29. ledna u chaty na Čeřínku na Jihlavsku. Slavnostní oheň na Čeřínku se rozhoří na oslavu zahájení nového roku od jedenácti do jedné odpoledne. Pochodníci si zde vzájemně popřejí zdraví a mnoho šťastných turistických kilometrů a opečou si klobásky na ohni. Trasu podle spojení je vhodné volit od železniční stanice Kostelec v délce pěti kilometrů, Dolní Cerekev v délce pěti až osmi kilometrů, Batelov v délce sedmnácti kilometrů, Jihlava osmnáct kilometrů nebo z Brtnice pětadvacet kilometrů.

Ladislav Zibura – Prázdniny v Česku

KDY: úterý 1. února od 19.30

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

ZA KOLIK: 180 a 230 korun



Po světě už toho Ladislav Zibura nachodil dost, a tak zatoužil po tom důvěrně poznat svou vlast. Návštěvníci cestovatelské přednášky, která se uskuteční v Divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově, se s ním vydají na dvouměsíční prázdninovou jízdu po českých luzích a hájích. Podívají se do oblastí známých i neznámých – od jihočeských rybníků přes uhelné pánve až po opuštěné pohraničí. Zasmějí se nad příběhy svérázných lidí, dozví se, v čem jsou Češi nejlepší na světě, a vyslechnou si zapomenuté zajímavosti z české historie.