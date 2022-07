Letošní ročník bude i vzpomínkový, právě kvůli kulatinám. Slavit bude výstavou fotografií, interaktivní putovní výstavou v ulicích Telče a otevřením nové šansonové scény na břehu Štěpnického rybníka. „Vůbec jsem nečekal, že by se Prázdniny v Telči mohly stát takovým festivalem, jakým jsou dnes. Už v Telči vystoupilo přes tisíc kapel a umělců na dvou tisících vystoupení,“ vypočítal zakladatel festivalu Milan „Medvěd“ Kolář.

Magické místo se skalami a kamenným mořem. Štamberk lidi okouzlí

Jubilejní ročník ostartuje legenda českého písničkářství Vlasta Redl a následujících šestnáct dní bude Telč žít tímto festivalem. Nabídne lidem kromě koncertů také pohádky v parku, koncerty na náměstí, tvůrčí dílny, klubové koncerty na Panském dvoře a další program.

Na zámku zahrají Javory, Karel Plíhal, Druhá tráva, Bratři Ebenové a dále i hvězdy českého rocku jako Frasmus Five, Buty a Dan Bárta a Illustratosphere. Víkend 5. až 7. srpna bude na Panském dvoře patřit mnoha Anděl ověnčenou kapelu J.A.R, ta vystoupí v pátek 5. srpna, v neděli 7. srpna ji uzavřou Mňága a Žďorp. „Na sobotu jsme připravili večírek se slovenskými kapelami. Zahrají indierockoví Billy Barman, garážovka Korben Dallas a souloví Bad Karma Boy,“ prozradil za organizátory Vojtěch Kolář.

O zakončení prázdnin ve postarají v neděli 14. srpna po dvouleté pauze Melody Makers v čele s Ondřejem Havelkou. Kompletní program najdou návštěvníci na www.prazdninyvtelci.cz. Najdou zde i ceny na jednotlivá vystoupení.

Děti se proměnily v mumie a bloudily na indiánské stezce. Tábory gradují

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Závody dračích lodí

KDY: sobota od 13.00

KDE: Telč, Štěpnický rybník

Osmý ročník závodu dračích lodí v Telči se koná v sobotu 30. července na Štěpnickém rybníku. Tréninkové jízdy začínají už dopoledne, slavností zahájení je naplánované na jednu hodinu odpoledne. První start začíná v 13.20 a ukončení prvního závodního kola ve tři odpoledne. Po půlhodinové pauze lodě odstartují v půl čtvrté do druhého kola. Slavnostní vyhlášení a ukončení akce je v plánu v šest večer.

Začíná Parní léto

KDY: sobota a neděle

KDE: trať Kostelec, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice

Začínají víkendové výletní jízdy parního vlaku s doprovodným programem Společnosti telčské místní dráhy. Hned v sobotu budou oslavy 120 let od zahájení provozu na trati Telč – Slavonice. Ve Slavonicích bude vystavena železniční technika a přichystaný autobusový zájezd do Waldkirchen an der Thaya a Dobersberg – železničního muzea.

Běh městem šťastných lásek

KDY: od 31. července do 6. srpna

KDE: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce

V neděli 31. července začíná na náměstí v Telči benefiční sportovní happening na podporu domácího hospice Sdílení. Nezávodní běh je vhodný pro všechny generace a koná se ve dnech 31. července až 6. srpna. Na zdolání trasy mají zájemci sedm dní, start a cíl je na náměstí. Sportovní brána a stánek budou celý týden od 10 do 17 hodin (v sobotu do 14 hodin) na náměstí. Trasy jsou dvě. Jedna měří tři kilometry a vede kolem historického centra a druhá měří přesně polovinu. Startovným a koupením oblečení lidé přispějí na provoz domácí hospicové péče.

Petra Janů v Kamenici

KDY: 29. až 1. srpna

KDE: Kamenice, různá místa

Třídenní program kamenické poutě je vždy pestrý. I letos přijede na Jakubskou pouť celá řada umělců. Největší hvězdou bude zpěvačka Petra Janů, ta vystoupí na fotbalovém hřišti Líchy v neděli 31. července od půl osmé večer se skupinou Amsterdam. V sobotu od šesti večer si hřiště podmaní hudební skupina Kamelot a country skupina Druhej Dech. Na městečku se v sobotu od dvou hodin chystá spanilá jízda traktorů a mnoho dalšího. Ještě v pondělí vystoupí na hřišti skupiny Líchbend z Kamenice. Pouťové atrakce čekají na zájemce na městečku, bude otevřený pivovar Madcat i keramika U Slunečních hodin a mnoho dalšího.

Letní kino na zámku

KDY: čtvrtek a pátek od 21.00

KDE: Polná, zámecké nádvoří

Francouzská komedie s názvem Co jsem komu všichni udělali bude filmem, který uvidí návštěvníci zámeckého nádvoří v Polné tento pátek. Už o den dříve je na programu ve stejný čas česká komedie režiséra Havelky s názvem Mimořádná událost. Letní kino v Polné bude pokračovat dalšími dvěma filmy také ve čtvrtek a v pátek 4. a 5. srpna. To budou na programu Známí neznámí a Myši patří do nebe. Občerstvení na promítání zajištěna. Vstupné osmdesát korun.

Pohádková neděle

KDY: neděle od 16.00

KDE: Polná, nádvoří hradu

Divadlo eMILLIon přiveze do Polné představení s názvem Cirkus plný loutek. Letní pohádková neděle na polenském hradě je určená především těm nejmenším. Dvojice klaunů předvede zábavnou formou pestrou škálu loutkových umělců, kouzla a prvky magie. Vstupné volné.

Léto na grilu s rádiem

KDY: sobota od 14.00

KDE: hrad Roštejn

Léto na grilu je úspěšná letní akce Českého rozhlasu Vysočina. Letos se jednou ze zastávek Jardy Hypochondra a jeho týmu stane i hrad Roštejn. V sobotu bude od dvou hodin v exteriérech hradu konat program složený z ukázek vaření, písniček a soutěží pro malé i velké.

Večer s Carmen: Vzpomínka na devadesátky v novodobém pojetí. Zazněly známé hity

Třebíčsko

Šamajim

KDY: čtvrtek 28. až sobota 30. července, od 10.00 do 20.00

KDE: Třebíč, Zadní synagoga a židovská čtvrť

Osmnáctý ročník festivalu židovské kultury Šamajim se uskuteční ve dnech 28. až 30. července v Třebíči. Festival je věnovaný třebíčskému rodákovi Antonínu Kalinovi, zachránci židovských dětí. Návštěvníci se mohou těšit na klezmer, přednášky, promítání, zajímavé hosty, prohlídky židovské čtvrti.

Polanka Fest 2022

KDY: pátek od 15.00, sobota od 13.30

KDE: Třebíč, koupaliště Polanka

Letos se koná již šestý ročník oblíbeného hudebního festivalu Polanka Fest 2022. Návštěvníci se mohou těšit na dva dny plné muziky pod širým nebem. Do Třebíč dorazí například Mig 21, Iné Kafe, Wohnout, HARLEJ, Poetika, No Name, Mydy, Pekař. Z třebíčských kapel vystoupí Bambus, Gender Question, Matador a další. Vstupné na místě na dva dny 1090 korun, na jeden den za 650 korun.

Folkové prázdniny 2022

KDY: do soboty 30. července

KDE: Náměšť nad Oslavou

Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou jsou neobyčejným hudebním festivalem a je možné je navštívit až do soboty 30. července. Mnozí návštěvníci je stráví jako své skutečné hudební, výtvarné, taneční prázdniny, ve kterých mohou být aktivními i pasivními účastníky v nádherném prostředí náměšťského renesančního zámku. Hlavním tématem letošního ročníku je poezie. Součástí festivalu jsou výtvarné dílny, výstavy či divadla. Jednodenní vstupné je za 550 korun.

Zpřístupnění trpasličí galerie

KDY: neděle od 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00

KDE: Třebíč, bazilika sv. Prokopa

Poslední červencovou neděli připravilo Městské kulturní středisko rozšířené komentované prohlídky baziliky svatého Prokopa. Standardní prohlídka bude obohacena o běžně nepřístupný prostor. Tím je románský ochoz okolo kněžiště kostela, známý jako trpasličí galerie. Návštěvníci se na prohlídky mohou těšit v neděli vždy v jednu, ve dvě, ve tři, ve čtyři a v pět hodin odpoledne. Počet osob ve skupině je omezený, proto je nutná rezervace prohlídek na telefonu 568 610 022 nebo 777 883 519. Prohlídky si zájemci mohou zamluvit také přes email: infobazilika@mkstrebic.cz

Dětský den

KDY: sobota od 9.00

KDE: Koněšín, letecké muzeum areál Radarka

Letecké muzeum v Koněšíně pořádá v sobotu dětský den pro celou rodinu. Návštěvníky čeká spousta atrakcí a také soutěží pro samotné děti nebo i současně s rodiči. Například představení muzea formou kvízů a soutěží, ukázky zásahové jednotky policie ČR kraje Vysočina, jízdy obrněným BVP v terénu, vyhlídkové lety vrtulníkem, skákací atrakce zdarma, malování na obličej, soutěže a ukázky na Airsoftové střelnici, foceni v kokpitech pro děti, občerstvení. Děti mají vstup zdarma. Akci pořádá Vojenská technika Brno, Army of Acrobatic System a Letecké muzeum Koněšín.

Pouť v Budkově a Oponěšicích

KDY: pátek - neděle

KDE: Budkov a Oponešice

Svatonanenskou pouť oslaví o víkendu současně v Budkově a Oponěšicích. Už v pátek v půl osmé večer otevřou pořadatelé šenk za budkovskou školou. V devět začne letní knio na hřišti za školou. Vstupné je dobrovolné, připravené bude i občerstvení. Od pátku do neděle budou v provozu také pouťové atrakce. V sobotní večer se pak přesune pouťové veselí do sousedních Oponěšic. Ve 20:00 začína v příjemném venkovním areálu taneční zábava se skupinou Credit.

Nedělní program začne mší svatou v Oponešicích v 9:00. Mše v Budkově následuje v 11:15. Obě bude sloužit biskup Pavel Posád a děkan Josef Brychta.V půl třetí odpoledne následuje žehnáni opravených třech křížů na kopci nad Budkovem. Poutníci, kteří se vydají na tuto netradiční a zajímavou událost, se mohou při návratu zastavit za školou a občerstvit se v šenku kulturního domu.

Zábavné odpoledne pro děti

KDY: sobota od 14.00

KDE: Jemnice, Hotel Grand Jemnice

ZA KOLIK:

Na poslední červencovou sobotu připravili pro organizátoři zábavné odpoledne pro děti plné písniček, deskových her, výtvarných a tvořivých dílniček. Občerstvení bude zajištěno. Vybrat si bude možné z teplé i studené kuchyně, například nakládaný hermelín, utopence, hranolky, řízky nebo pizzu. Malí i velcí mohou tak přijít společně s organizátory oživit historické centrum města Jemnice a užít si společně pohodové prázdninové odpoledne.

Zahájení výstavy

KDY: sobota od 16.00

KDE: Třebíč, Galerie Fšem

V sobotu od čtyř hodin zahájí výstavu výtvarnice, ilustrátorky a animátorky Anny Mastníkové v Galerii Fšem (kavárna Vzpomínka). Jako kulturní doprovod vernisáže se představí slam poetry performer Mikeš a folková kapela Pouliční Somráci.

Poklad ukrytý v archivu. Podívejte se na krásně malovanou kroniku Olešínek

Žďársko

Váza fest

KDY: pátek od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, koupaliště

Hudební festival pod širým nebem Váza fest opět míří na koupaliště v Novém Městě na Moravě. V pátek se tam od pěti hodin rozezní pódium, na kterém se vystřídá pětice hudebních uskupení. Fanoušci se mohou těšit na duo Ptaszek & Bužma a na jejich blues a foukací harmoniky. Yo so indigo je zase hudební skupina, v níž byste našli členy z pěti zemí včetně USA či České republiky. Zahraje i K.S.V., kapela z Nového Města na Moravě, romská skupina Terne Čhave a horký jižní vítr přivane skrze Los Perdidos. Vstupné je dobrovolné.

Velkomeziříčské kulturní léto

KDY: od pátku do neděle

KDE: Velké Meziříčí, Náměstí

Prázdniny pokračují a s nimi i kulturní léto ve Velkém Meziříčí. Na Náměstí se tam tento víkend uskuteční tři koncerty. V pátek od osmnácti hodin zahrají trampské a folkové písně Vojta Kiďák Tomáško + Roháči. V sobotu od sedmi hodin večer zazní country, blues či honky tonk v podání česko-americké kapely Jimmy BOzeman a The Lazy Pigs. Neděle bude patřit dechovce, od šesti večer budou hrát Muzikanti Ladislava Prudíka, dechovka z Dolních Heřmanic.

Odpoledne s harmonikou a heligonkou

KDY: sobota od 14.00 do 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, nemocniční park

Posedět za zvuku harmoniky a heligonky budou moci zájemci v parku nemocnice v Novém Městě na Moravě. Hudební odpoledne se koná v sobotu od dvou do pěti hodin odpoledne. Hrát a zpívat budou Anežka Strážnická, Marek Vítů, Dana Hemzová a Stanislav Sejkora. Dobrovolné vstupné poslouží jako příspěvek na vybavení nemocnice.

Osudová symfonie

KDY: neděle od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, kostel sv. Prokopa

Varhanní koncert se chystá v neděli ve Žďáře nad Sázavou. V kostele svatého Prokopa tam Ondřej Horňas zahraje Osudovou symfonii z pera skladatele Ludwiga van Beethovena.

Blažkovské závody přes rybník

KDY: neděle od 14.00

KDE: Blažkov, u kulturního domu

Stačí nadšení a oblíbená akce je na světě. I letos se pojedou tradiční Blažkovské závody přes rybník. V neděli od dvou hodin dopoledne budou u tamějšího kulturního domu přejíždět odvážlivci na kole lávku vedoucí přes rybník. Účastníci se mohou těšit i na další soutěže, jako třeba hod sudem či skok pro lahvinku rumu. Chybět nebude ani výstava historických vozidel a děti se mohou těšit na různé atrakce. Připraveno bude i bohaté občerstvení a příjemné zázemí.

Farmářský trh

KDY: sobota od 8.00 do 12.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí, park

V sobotu opět trhovci rozloží své zboží v Novém Městě na Moravě. V parku u Vratislavova náměstí se tam od osmi hodin ráno až do pravého poledne koná další Farmářský trh. Širokou nabídku kvalitního zboží doplní kulturní program, tentokrát to bude od devíti hodin Festivalové hraní Jiřího Šebesty.

Veterány a hrad. Tahle kombinace oběma moc sluší. Podívejte se

Pelhřimovsko

Charitativní sraz veteránů

KDY: sobota od 11.00

KDE: Pacov, zámecký park

V sobotu mohou všichni milovníci veteránů vyrazit na výlet do Pacova. V zámeckém parku se uskuteční již po čtvrté sraz veteránů a amerických aut. Začátek je od jedenácti hodin dopoledne. Jedná se o charitativní akci na podporu malé Karolínky Svobodové, které byl diagnostikován Rettův syndrom. Návštěvníky čekají soutěže o skvělé ceny, dětská zóna, tetovací salon, nově Barber shop, vynikající občerstvení, skvělá hudba, soutěž v Pin-up girls, skákací hrad, soutěžní kvízy. Vstupné sto korun, děti do 130 centimetrů zdarma.

Koncert: Anna K. s kapelou

KDY: sobota od 20.00

KDE: Pelhřimov, venkovní scéna u KD Máj

Léto u Máje zahájí jedna z nejvýraznějších hvězd české hudební scény posledních let Anna K. Zpěvačka s sebou do Pelhřimova přiveze svou kapelu a s ní i hity jako Večernice, Až mě zachráníš, Vždycky se budeme znát a další! Vstupné v předprodeji 450 korun, na místě 600 korun, děti do deseti let v doprovodu dospělé osoby mají vstup zdarma.

Jak se stavěl hrad

KDY: sobota a neděle, od 11.00, 13.00 a 15.00

KDE: hrad Kámen

O posledním červencovém víkendu se na hradě Kámen uskuteční komentované prohlídky areálu hradu se zaměřením na jeho stavebně historický vývoj. Návštěvníci se na nich dozvědí, ve kterých místech stával hradní pivovar, kde se nalezla kostra údajně zazděné šlechtičny a mnoho dalších historických souvislostí. Během prohlídky lze navštívit i běžně nepřístupné prostory – hradní ledárnu a bývalou vstupní bránu tzv. Petranku. Prohlídky budou po oba dva dny začínat v jdenáct, v jednu a ve tři odpoledne na nádvoří hradu. Z důvodu delšího odbornějšího výkladu by měli návštěvníci zvážit účast malých dětí. Vstupné je zdarma.

Prázdninové odpoledne s hasiči

KDY: sobota od 15.00

KDE: Počátky

Zájemci mohou přijít v sobotu užít si zábavu, posedět a dopřát si skvělé občerstvení k hasičské zbrojnici v Počátkách. Jsou připravené soutěže pro děti, skákací hrad, louka plná pěny, vozidla ZZS, PČR, hasiči, psovodi PČR, ukázky hasičů. Od sedmi hodin večer bude hrát živá kapela. Nebude chybět tradičně výborné občerstvení.

Světlá plná hvězd. Podívejte se na jubilejní Sázavafest. Najdete se?

Havlíčkobrodsko

Svatoanenská pouť, výstava květin a oslavy Sokola v Pohledu

KDY: pátek až neděle

KDE: Pohled, prostory zámku a sportovní areál

Od pátku do neděle se koná v Pohledu tradiční Svatoanenská pouť. Program bude opravdu nabitý. Spolek zahrádkářů Pohled pořádá padesátý ročník výstavy květin a Tělovýchovná jednota Sokol Pohled oslaví sto let od svého založení. Na páteční večer připravila Tělovýchovná jednota Sokol Pohled tradiční pouťovou zábavu s kapelou Variace od osmi hodin večer. V sobotu a neděli pořádají pohledští zahrádkáři jubilejní 50. ročník výstavy květin v prostorách zámku od deseti do pěti hodin odpoledne. Zároveň v sobotu Tělovýchovná jednota Sokol Pohled oslaví sto let od svého založení. Od deseti do tří hodin odpoledne v místním sportovním areálu jsou připraveny přátelské zápasy, soutěže pro diváky, ukázkový trénink. Od pěti hodin zahájí multižánrový hudební festival Falconfest. Na nedělní odpoledne připravili organizátoři program i pro děti. Divadýlko Mrak na nádvoří zámku odehraje představení O Palečkovi od čtyř hodin.

Nedělní koncerty na náměstí

KDY: neděle od 18.00

KDE: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Jsou tu prázdniny a s nimi přichází pravidelné prázdninové nedělní koncerty na náměstí v Havlíčkově Brodě, které začínají vždy od šesti hodin večer, pouze poslední srpnovou neděli již od tří hodin odpoledne. Vstupné je zdarma. Poslední červencovou neděli zahraje Humpolecký Dixieland. V neděli 7. srpna vystoupí Hudba Praha revival, o týden později 14. srpna Ozzy Tribute CZ a 21. srpna kapela Wobčas. Na neděli 28. srpna se mohou těšit i ti nejmenší, čeká na ně zábavný pořad Zpíváme a tančíme s Míšou od čtyř hodin odpoledne. Dále skákací hrad, dětské tetování, balónky a další.

Dětský sportovní den

KDY: sobota 13.00

KDE: Havlíčkův Brod

Tuto sobotu se uskuteční druhý ročník akce Dětský sportovní den od jedné hodiny odpoledne u Sportovních areálů na Ledečské ulici v Havlíčkově Brodě. Na akci bude předán výtěžek vybraný z online aukce na podporu nemocné Kristýnky a nemocného Míši. Předměty a dresy do aukce věnovali známí sportovci, například hokejový brankář Vítek Vaněček, útočníci bratři Zohornovi, fotbalový útočník Tomáš Souček, české házenkářky Hana Kvášová a Jana Knedlíková a spousta dalších sportovců a kolektivů.

Dětské kouzelnické noci 2022

KDY: pátek od 17.30 a 18.30

KDE: Zámek Světlá nad Sázavou

Během dětských kouzelnických nocí na zámku ve Světlé budou mít možnost malí návštěvníci vyzkoušet si příjímací zkoušky do školy čar a kouzel v Bradavicích. Pro děti jsou na cestě zámkem připravené úkoly, kde budou muset prokázat svou odvahu a schopnosti. Pro šikovné a odvážné děti bude připravená odměna. Nutná rezervace na telefonu 778 075 588 nebo na info@zameksvetla.cz. Další kouzelnické noci se uskuteční 5. a 12. srpna od půl šesté a od půl sedmé večer.