Vánoční putování Jihlavou

KDY: od neděle 28. listopadu do 6. ledna 2022

KDE: Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Jihlava připravila na letošní adventní čas opět městskou soutěž Vánoční putování. Na každém stanovišti poutníky čeká nejenom krásná výzdoba, o kterou se postarali jihlavští dobrovolníci, ale také jednoduchý úkol, jehož řešení si budou moci zapsat do kartičky. Kartičku si mohou zájemci od pondělí vyzvednout a vyplněnou opět odevzdat na Městském informačním centru, vchod z Masarykova náměstí. Na každého úspěšného řešitele čeká drobná odměna, hlavní ceny se budou losovat po skončení putování začátkem příštího roku.

Jihlava k Vánocům

KDY: do 22. prosince

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí



Jihlava si za dodržení všech mimořádných opatření adventní atmosféru zachová. Pro návštěvníky bude zdarma otevřené kluziště s kapacitou osmdesát osob. Jarmareční stánky i vánoční strom zůstanou nasvícené, barvami bude zářit i Mariánský sloup a z reproduktorů budou znít koledy. Na zavřených stáncích vznikne výstava velkoformátových fotografií Jihlavy k Vánocům z roku 2019. Do adventní vesnice bude přistavena i „vánoční kára“ a historický kolotoč. Podium budou zdobit kulisy zobrazující bývalý měšťanský dům Krecl a maketa první jihlavské tramvaje. Z jarmarku zůstane prodej stromů, jmelí a chvojí a s nimi související produkty, dále pak ryby a produkty z nich. Tyto stánky bude možné navštívit až do 22. prosince.

Mikulášské pohoupání

KDY: sobota 27. listopadu od 10.00 do 19.00

KDE: Pístov u Jihlavy

Volné ježdění pro nadšence se koná v sobotu v areálu Pístovských mokřad, tentokrát se soutěží o nejlepší andělskou a čertovskou úpravu posádky a stroje. Mikuláš bude jen jeden a ten bude nadělovat po setmění. Program začíná v 10 hodin příjezdem a seznámením s pravidly, od půl jedenácté začnou volné jízdy. V půl jedné se budou opékat buřty a od jedné jsou opět volné jízdy. Mikulášská nadílka je naplánovaná mezi čtvrtou a pátou odpolední.

Vánoce v přírodních materiálech

KDY: do 31. ledna 2022

KDE: Telč, prostory Univerzitního centra



Vánoce v přírodních materiálech je výstava, která je k vidění v prostorách telčského univerzitního centra. Lidé zde budou moci obdivovat výrobky z různých přírodních materiálů, dekorace z orobince Ivety Dandové z Mnichova Hradiště, nebo malované kameny inspirované zimní přírodou. Dále figurky z všemožných šišek a ořechových skořápek z dílny Miloslava Janů, ukázka ze sbírky betlémů Bohuslavy Veitové z Polné a další.

Vůně svátků

KDY: do 6. ledna 2022

KDE: Telč, Městská galerie

Město Telč, Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Muzejní spolek zvou na vánoční výstavu Vůně svátků v Městské galerii Hasičský dům. Sváteční události byly spojovány s pečením sladkého pečiva už od středověku. Hospodyně pekly různě tvarované pečivo z kynutého těsta – vánočky, jidáše, koláče a další krajové sladké speciality. Výstava chce být poučením i inspirací pro všechny, kdo mají tradice rádi a dodržují je, ať jsou to Velikonoce, Vánoce, posvícení a poutě, dožínky, masopust, křtiny, svatby i rozloučení se zesnulým. Výstava ukázek pečiva s doprovodnými texty bude doplněna i vánoční výzdobou stromků, betlémů a měšťanského pokoje o Vánocích.

Tajuplná Ježíškovka

KDY: čtyři adventní soboty, od 14.00 do 18.00

KDE: Borovná u Telče

ZA KOLIK: zdarma



Po čtyři adventní soboty se lidé mohou projít v Borovné u Telče tajuplnou Ježíkovkou. Půjde o cestu osvětlenou alejí, kterou zájemci dojdou až k vánočnímu stromu přání, kde mohou nechat dopis pro Ježíška. Ježíškova cesta se tuto sobotu 27. listopadu otevírá ve dvě odpoledne a bude trvat čtyři hodiny až do šesti večer. Nenáročnou cestu zvládnou bez problémů i malé děti a kočárky. Začíná na úpatí tajemného borovenského kopce a světýlka v ní každého dovedou až k vánočnímu stromu přání, kde budou moci nechat svůj dopis pro Ježíška. Předtím, než se vydají na cestu, nebo naopak až po zdárném návratu, bude v domě číslo 15 na děti čekat razítko.

Třebíčsko

Vánoční výstava betlémů

KDY: do 16. ledna 2022

KDE: Třebíč, zámek

ZA KOLIK: 60 a 35 korun



Vánoční výstavu betlémů s názvem Třebíčské betlémy včera a dnes si mohou malí i velcí zájemci prohlédnout v zámecké konírně v Třebíči až do 16. ledna 2022. Výstava návštěvníkům nabídne srovnání klasického třebíčského betlému od starých mistrů přelomu 19. a 20. století se současnou tvorbou regionálních betlémářů. Otevřená bude denně kromě pondělí od devíti do dvanácti a od jedné do pěti hodin odpoledne. K tradiční vánoční výstavě chystají na zámku i doprovodný program. Vstupné na výstavu je 60 korun, snížené 35 korun.

Bruslení Na Hvězdě

KDY: denně dle rozpisu na webových stránkách

KDE: Třebíč, Na Hvězdě

ZA KOLIK:



Milovníci bruslení mohou navštívit umělou ledovou plochu ve sportovním areálu Na Hvězdě na jižním okraji Třebíče. Vstupné je padesát korun na osobu a jeden blok. Přímo na místě si lze brusle také zapůjčit nebo ve vypsaných termínech nechat ty vlastní nabrousit. Na Hvězdě nechybí ani možnost občerstvení. Stejně jako loni se i letos bude provoz odvíjet od případných protiepidemických opatření vyhlášených vládou. Pro aktuální informace o rozpisu bruslení a podmínkách provozu je možné sledovat stránky sportovního areálu, na kterých prostřednictvím web kamery také přímo lidé nahlédnou na ledovou plochu. Rezervační systém s rozpisem bruslení pro veřejnost najdou na webovýc stránkách Na Hvězdě.

Vánoční Ježíškova pošta

KDY: od pondělí 6. prosince do 19. prosince, 9.00–16.00

KDE: Turistické informační centrum Bazilika

ZA KOLIK: zdarma



Děti mohou přinést svá tajná vánoční přání do Informačního centra u baziliky sv. Prokopa. Vloží je v obálce s přáním, doplněné o zpáteční adresu a poštovní známku, přijde před Štědrým dnem dětem zpět s potvrzením a dopisem od Ježíška. Se svými přáníčky mochou chodit od pondělí do neděle od devíti ráno do čtyř odpoledne.

Vánoční turné Petra Bendeho

KDY: 8. prosince od 19.00

KDE: Třešť, kulturní dům



Adventní období se u Petra Bende každoročně váže na sérii koncertů s tou pravou sváteční atmosférou. Loni vánoční tradici přerušila pandemie a turné 2020 se tak neuskutečnilo. Letos se mohou zpěvákovi příznivci těšit na tradiční vánoční turné. Pěvecké sbory z jednotlivých měst propojí koncerty s domácím publikem a kromě Petrovy kapely bude hostovat i Cimbálová muzika Gromba. Do kulturního domu v Třešti zpěvák zavítá 8. prosince. Hosty koncertu budou René Matlášek a Vít Štaigl, písničkářské duo a dětský sbor Základní umělecké školy Třešť. Další zastávkou turné bude Třebíč, kde vystoupí 11. prosince v budově Fórum. Začátky obou koncertů od sedmi hodin večer. Vstupenky zakoupené v minulém roce zůstávají v platnosti.

Vánoční výstava

KDY: od 2. prosince, denně od 9.00 do 16.00

KDE: Třebíč, Výstavní síň Předzámčí

ZA KOLIK: zdarma



Od 2. prosince do začátku ledna příštího roku budou mít možnost návštěvníci Výstavní síně Předzámčí shlédnout výstavu dětských prací s vánoční tématikou. Do tvoření se zapojilo pět dětských kolektivů: Základní škola Bartuškova, Základní škola Na Kopcích, Základní škola Světlo, Základní umělecká škola Třebíč a Dům dětí a mládeže Třebíč. Na výstavě budou k vidění ozdoby, výkresy, malované koledy, keramika a mnoho dalších výrobků. Otevřeno denně od devíti do čtyř hodin odpoledne. Vstup je volný.

Pelhřimovsko

Talk show Ivo Šmoldase

KDY: čtvrtek 2. prosince od 19.00 hodin

KDE: Kamenice nad Lipou, kulturní dům, velký sál

ZA KOLIK: 250 korun



Smršť historek, postřehů, vzpomínek a příběhů z hereckého, spisovatelského i osobního života, okořeněnou jedinečným humorem diváci zažijí ve čtvrtek 2. prosince během talk show Ivo Šmoldasero ve velkém sále kulturního domu v Kamenici nad Lipou. Hostem zábavného pořadu bude herec a muzikant Václav Kopta. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, nebo na telefonu 606 078 936.

Advent na hradě Kámen 2021

KDY: 4. a 5. 12., 11. a 12. 12., 18. a 19. 12.

KDE: Hrad Kámen



Do 19. prosince ve vánočně vyzdobených interiérech hradu Kámen seznámí zájemce s historií adventu a Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Adventní prohlídky hradu budou začínat každou celou hodinu a to v deset, v jedenáct, dvanáct, v jednu odpoledne, ve dvě a ve tři hodiny. Dále se návštěvníci mohou těšit na zdobení perníčků, vánoční hradní punč, výstavu betlémů ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, tematický kvíz nebo výstavu výrobků dětí z Mateřské školy Kámen. Lidé mohou přijít načerpat vánoční atmosféru na hrad Kámen. Vstupné na celý program včetně prohlídky je pro dospělého sto korun, senioři a studenti sedmdesát korun, děti do šesti let a ZTP zdarma.

Vánoční kluziště ve Stromovce

KDY: do 1. ledna 2022

KDE: Humpolec, Stromovka

Pro ty, kteří si chtějí užít vánoční atmosféru spojenou s pohybem na čerstvém vzduchu, připravili v Humpolci vánoční kluziště. Otevřené je ve všední dny od osmi do dvanácti pro děti z mateřských a základních škol, od dvou do osmi večer pro všechny zájemce a o víkendu od deseti do osmi večer.

Výstava fotografií

KDY: do 28. ledna 2022

KDE: Kamenice nad Lipou



Výstavu fotografií Míly Hoška je možné navštívit od neděle 28. listopadu v Městském muzeu. Přístupná bude do 28. ledna 2022.

Procházka za betlémem

KDY: do 2. ledna 2022

KDE: Kamenice nad Lipou

ZA KOLIK: zdarma



Na okraji města Kamenice nad Lipou na Pelhřimovsku žije řezbář Bohumil Biňovec, který se už šestnáct let věnuje výrobě betlémů. Svůj nejnovější betlém vystaví v suterénu svého domu. Zájemci si ho tak budou moci prohlédnout přes prosklenou stěnu otevřené garáže. Betlém v ulici na Tržišti, číslo popisné 732, v Kamenici nad Lipou bude vystavený do 2. ledna 2022 každý pátek až neděli, v době svátků každý den. Betlém je osvětlený a každých patnáct vteřin zhasne z důvodu nastavení osvětlení den/noc.

Pelhřimov a jeho významné osobnosti

KDY: 8. prosince, od 16.30

KDE: Pelhřimov, před budovou knihovny



Ve středu 8. prosince mohou zájemci z Pelhřimova a okolí vyrazit na procházku městem nazvanou Pelhřimov a jeho významné osobnosti s výkladem Jaromíry Jirků. „Můžete se těšit na procházku městem s nádechem Vánoc po místech, kde žily významné osobnosti, které obohatily nejen regionální kulturu. Sraz účastníků před budovou knihovny o půl páté,“ pozvala Dagmar Konvičná. Tentýž den, ale již od jedné hodiny odpoledne pořádá knihovna Vánoční tvořivou dílnu s Růženou Kručanicovou. Návštěvníci si vyrobí vánoční dekorace a dárky. Zaplatí pouze za spotřebovaný materiál.

Havlíčkobrodsko

Vánoční procházka: Labutě na vodě ve Světlé nad Sázavou

KDY: po setmění

KDE: Světlá nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Krásný zážitek slibuje vánoční procházka osvětleným parkem ve Světlé nad Sázavou. Lidé tam uvidí například labutě na vodě. Lidé se mohou vydat přes most a Wolkerovou ulicí po modré a stříbrné až k prvnímu rybníku. Zde objeví zpívající ostrov, který každých patnáct minut (počínaje vždy celou) bude hrát jen pro návštěvníky. Na děti zde čeká Andělská pošta, na břehu rybníka najdou truhlici na dětská přání Ježíškovi a Zvoničku pro jejich potvrzení. Z hráze je možné pokračovat bez obav kolem potoka s bludičkami až dolů k medvědům. Vyjít z parku je nejlepší světelnou bránou u pekáren, možná zájemce sveze i připravený koňský povoz.

Adventní Zrzavý

KDY: adventní víkendy, ve všední dny po dohodě

KDE: Okrouhlice, ateliér Na Skalce

ZA KOLIK: zdarma



Během adventních víkendů si mohou lidé prohlédnout v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku ateliér ilustrací Jana Zrzavého Na skalce. Najdou ho na adrese Okrouhlice, číslo popisné 62, jen pár desítek metrů od rodného domu malíře. Ateliér bude otevřený každou adventní sobotu a neděli od deseti do čtyř hodin odpoledne. Ve všední dny je přístupný vždy po telefonické dohodě na telefonním čísle 777 767 105. Vstup je volný.

Žďársko

Štědrý den na Horácku

KDY: od 30. listopadu

KDE: Žďár nad Sázavou, Regionální muzeum – Tvrz

ZA KOLIK: 30 a 10 korun



Jak naši předkové v 19. století prožívali Štědrý den a co přesně se od brzkého rána až do půlnoční mše dělo ve světnici, na dvoře i venku v přírodě? Jak si lidé vyzdobili své příbytky a které tradiční pokrmy celý den jedli? Co to bylo pastýřské chození, honění a nošení a proč lidé vyhlíželi, kdo ve vsi první rozsvítí? Dostávali od Ježíška nějaké dárky a byla obdarována také zvířata a živly? Které štědrovečerní zvyky a magické rituály měly lidem pomoci nahlédnout do budoucnosti? To vše se lidé nejen dozví, ale některé zvyky si také sami vyzkouší během výstavy s názvem Štědrý den na Horácku v Regionálním muzeu Žďáru nad Sázavou, která začíná 30. listopadu a bude k vidění do 9. ledna 2022.

Kluziště na Náměstí

KDY: denně od 10.00 do 22.00

KDE: Velké Meziříčí, Náměstí



Lidé si mohou přijít zasbruslit na otevřené kluziště s umělou plochou. Otevřené je vždy od deseti dopoledne do deseti večer až do 2. ledna.

Zima Josefa Lady

KDY: od pátku 10. prosince, od 9.00 do 16.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácké muzeum

Od pátku 10. prosince bude v novoměstském Horáckém muzeu přístupná lidem výstava nazvaná Zima Josefa Lady. Dokonalé reprodukce obrazů slavného umělce se zimní a především vánoční tematikou zapůjčili dědicové Josefa Lady. Návštěvníci se mohou přijít potěšit na výstavu až do 30. ledna 2022.

Jižní Morava

Vyhlídkové kolo

KDY: od neděle 28. listopadu

KDE: Znojmo, Komenského náměstí

ZA KOLIK:



Novinkou letošního adventu ve Znojmě je velké vyhlídkové kolo na Komenského náměstí ve Znojmě. Podívat se na centrum města z nadhledu víc než dvaceti metrů mohou lidé poprvé v neděli.

Výstava na Špilberku

KDY: do konce února

KDE: Brno, Špilberk

ZA KOLIK: základní vstupné 69 korun



Do dětského světa a atmosféry čekání na oblíbené a vytoužené hračky pod stromkem zavede návštěvníky nová výstava na brněnském Špilberku. „Na výstavě Hračky na Hradě mají dětští i dospělí návštěvníci jedinečnou možnost vidět hračky ze sbírek našeho muzea. Každá z vystavených hraček v sobě nese kus historie a vzpomínek, které umožní připomenout čas dětství nebo zjistit s čím si hráli naši rodiče a prarodiče,“ pozval ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Výstava je otevřená od devíti do pěti denně vyjma pondělí. Vstupné je pro dospělé devětašedesát korun, děti do šesti let mají vstup volný. Výstava potrvá do konce února.

Advent ve VIDA!

KDY: sobota 28. listopadu od 12.00

KDE: Brno



Zájemci se mohou těšit na začátek adventu ve vědeckém a zábavním centru VIDA! v Brně. Naučí sněhovou vločku levitovat a vánočního kapra plavat. Vypustí svůj lampion přání, odhalí tajný vzkaz od Ježíška nebo rozsvítí jehličí na stromečku.

Kalendář naruby

KDY: do konce roku 2021

KDE: Brno a okolí

ZA KOLIK:

Cílem akce Obrácený adventní kalendář je shromáždit větší množství využitelných věcí, které pomohou potřebným. Sbírka je zaměřená na Brno a okolí, osobní předání ošacení a doplňků je naplánované po novém roce na pobočce Diecézní charity Brno. Oblečení dostanou lidé bez domova a v hmotné nouzi. Více informací získají lidé na UklidmeCesko.cz.

Bazar BeCharity

KDY: do neděle 28. listopadu od 10.00

KDE: Brno, Vaňkovka



Po šesté otevřou ve Vaňkovce módní bazar osobností Be Charity Barbary Nesvadbové. Návštěvníkům akce nabídnou možnost obohatit svůj šatník o módní poklady známých osobnost. Zároveň přispějí na dobrou věc a podpoří léčbu hendikepovaných klientů nadačního fondu.

Adventní prohlídky – Leonardovy stroje

KDY: každou adventní sobotu od 15.00

KDE: Kapucínské náměstí, Brno

ZA KOLIK: 140 a 70 korun



Každou adventní sobotu je připravená mimořádná komentovaná prohlídka výstavy Leonardovy stroje. Dozvíte se nejen princip fungování jednotlivých modelů, ale také to, jak vznikaly. Tato výstava je totiž unikátní i vzhledem k tomu, že všechny vystavované exponáty vznikaly v rukou jednoho autora, Miroslava Mužíka, který bude výstavou sám provázet. Vstipné je 140 korun pro dospělého, 70 pro důchodce a studenty.

Vánoční výstava

KDY: 30. listopadu až 4. prosince

KDE: Brno, Dům u Tří knížat

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Výstava skleněných, dřevěných objektů, skleněných a keramických šperků, obrazů různých technik, fotografií a dalších uměleckých prací členů volného spolku Art for you bude k vidění v Domě u Tří knížat v Brně. Vstupné je dobrovolné.

Adventní vyhlídkové jízdy

KDY: od 27. listopadu do 12. prosince

KDE: Brno

Vyhlídkové jízdy Brnem jsou určeny těm, kteří chtějí město poznat i z jiné perspektivy než pěší a uvítají, že je za novými zážitky doveze pohodlný minibus. Během adventního času se mohou zájemci těšit na dva vyhlídkové okruhy: Paláce průmyslové aristokracie a Slavné vily. Většina lidí zná alespoň podle názvu vily brněnských textilních magnátů. Nejznámější z těchto vil jsou vila manželů Tugendhatových, rodiny Löw-Beerů a Stiassných. Zvídavé povahy poznají i ty méně známé – například Hechtovu či Offermannovu vilu. Více podrobností získají zájemci na TIC Brno nebo webu gotobrno.cz.