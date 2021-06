Kdo se chystá do bazénu, musí splnit jednu z následujících podmínek. Od posledního PCR testu nesmí uplynout více než sedm dní, od antigenního 72 hodin. Případně je nutné míst laboratorně potvrzené prodělání onemocnění Covid-19, které není starší než 180 dní. Dále mohou do bazénu pacienti, kteří jsou minimálně 22 dní od první dávky vakcinace, přičemž mezi podáním první a druhé dávky nesmí uplynout více než 90 dní. Kapacita koupališť je snížena kritériem jedna osoba na 15 metrů čtverečních.

Otevírací doba a vstupné koupališť na Vysočině



Jihlavsko

Aquapark Vodní ráj

KDY: od 12. června, venkovní část denně 10.00 – 20.00

KDE: Jihlava

ZA KOLIK: vstupné od 110 korun



Vodní ráj je největším aquaparkem na Vysočině. Díky množství zábavních a relaxačních prvků poskytuje dospělým i dětem celoroční aktivní odpočinek a relaxaci při koupání a plavání. Venkovní areál nabízí rekreační bazén s celoročním provozem, tobogán, dvojskluzavku, divokou řeku, perličková lůžka, masážní trysky, chrliče, velký hřib, vodní clonu, podvodní osvětlení. Venkovní bazén pro kondiční plavání, kruhový dětský bazén s vodním hradem, hříbkem a malou skluzavkou, brouzdaliště s malou skluzavkou, travnaté plochy pro slunění. Areál je doplněný hřišti pro plážový volejbal a víceúčelovými hřišti pro tenis, nohejbal a volejbal.

Koupaliště Luka nad Jihlavou

KDY: předpokládaný termín otevření v týdnu od 7. června, dle situace, denně od 10.00 do 20.00

KDE: Luka nad Jihlavou

ZA KOLIK: základní celodenní vstupné 70 korun



Víceúčelový bazén dlouhý padesát 50 metrů s hloubkou od jednoho do dvou metrů, startovací bloky, atrakce a skluzavka. Dětský bazén, chrliče, vodní stěna a houpací bazén a vodní hřib. Občerstvení, wc a sprchy.

Přírodní biotop Malvíny

KDY: předpokládaný termín otevření je od 1. července, denně od 10.00 do 20.00

KDE: Třešť

ZA KOLIK: základní celodenní vstupné 70 korun



Koupací plavecká a mělká část. V mělké je brouzdaliště, neplavecká část s hloubkou do 1,2 metrů, u plavecké části hloubka 2,6 metrů. Šestimetrová skluzavka, dva vodní chrliče a vodní hřib. Dětské hřiště, hřiště na plážový volejbal. Občerstvení, wc a sprchy.

Havlíčkobrodsko

Koupaliště Přibyslav

KDY: předpokládaný termín otevření poslední týden v červnu, denně 9.00 – 19.00, v pátek do 20.00

KDE: Přibyslav

ZA KOLIK: celodenní vstupné dospělí 70 korun, děti do 15 let a ZTP 40 korun



V areálu koupaliště je k dispozici velký bazén s masážními tryskami, houpací záliv, masážní lavice, chrlič a skluzavka i dětský bazén. Nechybí samozřejmě ani šatny, umývárny, WC a občerstvení. Pro ležení u vody slouží velká louka.

Koupaliště Havlíčkův Brod

KDY: od 11. června, denně 9.00 – 19.00

KDE: Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: celodenní vstupné dospělí a děti nad 15 let 85 korun, děti do 15 let a senioři 60 korun, ZTP 40 korun, rodinné vstupné od 210 korun

V areálu jsou k dispozici dva bazény. Jeden je určený pro kondiční plavání a druhý je relaxační. Je vybaven divokou řekou, perličkami, masážním hříbkem, skluzavkami a dětským brouzdalištěm. Pro děti jsou připraveny houpačky a prolézačky. V areálu jsou dále k využití dvě hřiště na tenis a volejbal, hřiště pro beachvolejbal. Samozřejmostí je občerstvení.

Pelhřimovsko

Koupaliště Žabák Humpolec

KDY: předpokládaný termín otevření 20. června, červen pondělí až pátek 13.00 – 19.00, sobota a neděle 10.00 – 19.00, červenec - srpen otevřeno denně 10.00 - 19.00

KDE: Humpolec

ZA KOLIK: celodenní vstupné 80 korun, senioři a mládež do 18 let 60 korun, ZTP 30 korun, rodinné vstupné 230 korun



Koupaliště Žabák nabízí vyžití ve velkém bazénu, který se dělí na plaveckou a relaxační část, k dispozici je široká skluzavka, dva chrliče, boční masážní trysky, perličková masážní lavice a divoká řeka. Menší děti si užijí v brouzdališti se skluzavkou a atrakcí zvanou Pumpa. Sportuchtivým návštěvníkům nabízí trampolínu, dva stoly na stolní tenis, kurt na beachvolejbal, antukové kurty, skatepark, minigolf a další.

Žďársko

Koupaliště Palouky Velké Meziříčí

KDY: denně 10.00 – 19.00

KDE: Velké Meziříčí

ZA KOLIK: celodenní vstupné dospělí 70 korun, děti do 15 let 50 korun, senioři 40 korun, ZTP 25 korun



Areál je pro návštěníky připravený a jakmile dovolí počasí, ihned se otevírá. Zájemci na koupališti mohou využít velký a malý bazén, brouzdaliště, tobogán, bezplatné Wi-Fi připojení a občerstvení.

Koupaliště Bystřice nad Pernštejnem

KDY: předpokládaný termín otevření začátek července, denně 9.00 – 19.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem

ZA KOLIK: vstupné 60/30 korun



Na koupališti si mohou návštěvníci odpočinout na venkovním vyhřívaném koupališti se třemi bazény - plavecký bazén, rekreační bazén se slanou vodou a dětský bazén s vodním hříbkem a skluzavkou. Ke koupališti patří také víceúčelové hřiště a hřiště na plážový volejbal. U bazénů najdou lidé kompletní zázemí – sprchy, převlékárny, WC, občerstvení, dětský koutek, posezení.

Relaxační Centrum Žďár nad Sázavou

KDY: pondělí až sobota 10.00 – 20.45, neděle 11.00 – 20.45 v bazénové části a solné jeskyni, wellness bude dle běžné otvírací doby

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: červen dospělí od 105 korun, studenti a senioři od 70 korun, děti 3 až 15 let od 60 korun, ZTP od 30 korun, rodinné vstupné od 170 korun



Relaxační centrum ve Žďáře nad Sázavou nabízí plavecký pětadvaceti metrový bazén (pět plaveckých drah), dětské brouzdaliště s vodním hřibem, cvičný bazén, relaxační zábavný bazén s proudovým kanálem, lezeckou stěnou, masážními lavicemi, masážními lehátky, tobogán a whirpool bazén. Dále mohou návštěvníci využít wellness se třemi saunami (parní aroma sauna a dvě suché sauny) a solnou jeskyni.

Třebíčsko

Koupaliště Polanka Třebíč

KDY: v případě pěkného počasí polovina června, denně 10.00 - 20.00

KDE: Třebíč, Na Polance

ZA KOLIK: základní celodenní vstupné 80 korun



Koupaliště Polanka otevřeno již v roce 1978 s říčními lázněmi od architekta Bohuslava Fuchse z roku 1934 patří mezi nejrozmanitější areál svého druhu v celé České republice. Nabízí návštěvníkům padesáti metrový bazén, skokanskou věž. Pro děti je k dispozici tobogán, dětský bazén i brouzdaliště pro nejmenší. Součástí areálu je i hřiště pro nohejbal i volejbal, dětské hřiště s dřevěnými houpačkami a prolézačkami. Velice oblíbený je minigolf, který je stejně jako tobogán v ceně vstupného.

Koupaliště Jaroměřice nad Rokytnou

KDY: od 1. července, denně 10.00 - 19.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou

ZA KOLIK: celodenní vstupné dospělí 70 korun, děti, studenti a důchodci 50 korun



Malebné koupaliště nabízí velký bazén se skluzavkou, malý bazén pro děti s fontánou a skluzavkou, beachvolejbalové a dětské hřiště, občerstvení.

Přírodní koupací biotop Jemnice

KDY: od 1. července, pondělí 13.00 – 20.00, úterý až neděle 10.00 – 20.00

KDE: Jemnice

ZA KOLIK: celodenní vstupné dospělí 60 korun, děti, studenti a důchodci 30 korun



Přírodní koupací biotop nabízí spoustu doprovodných aktivit, například tobogán. Nechybí zde občerstvení.

Koupaliště Moravské Budějovice

KDY: pondělí až neděle 9.00 – 20.00

KDE: Moravské Buděovice

ZA KOLIK: celodenní vstupné dospělí 90 korun, děti 6 – 15 let 60 korun, rodinné 240 korun



Termín otevření koupaliště zatím není znám, nutné sledovat web. V areálu letního koupaliště se nachází velký plavecký bazén, dětský bazén s tobogánem pro neplavce a brouzdaliště s dětskou skluzavkou. K dispozici jsou tři hřiště na plážový volejbal, hřiště s umělým povrchem na tenis popřípadě nohejbal, kuželky, stolní tenis, houpačky, dětský koutek a dětská autodráha. Kromě sportovních potřeb je možné vypůjčit si lehátko a slunečníky nebo se občerstvit v bufetu, ve stáncích nebo přilehlé restauraci.

Aquapark Laguna Třebíč

KDY: pondělí až pátek 13.00 - 21.00, sobota a neděle 11.00 - 21.00

KDE: Třebíč

ZA KOLIK: základní celodenní vstupné 170 korun



Vnitřní plavecký bazén, dětský a zábavní bazén, tobogán a wellness, venkovní část se otevírá pouze v případě příznivého počasí.

Jižní Morava

Aqualand Moravia

KDY: od 10. června, od 10.00 do 21.00

KDE: Pasohlávky

ZA KOLIK: 899 korun



Atrakce v podobě tobogánů a skluzavek, venkovní i vnitřní vířivky, vodní svět i prohřívací bazény s teplotou sedmatřicet stupňů najdou lidé v Aqualandu Moravia na Brněnsku. Součástí areálu je i místo pro solnou terapii, masáže nebo vodní bar.