Třicet let pelhřimovských rekordů

V prostorách zahrady Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově bude nově vytvořena venkovní výstava „30 let pelhřimovských rekordů“ a v termínu od pondělí 8. června do neděle 14. června zde každý den proběhne jeden unikátní pokus o zápis do České knihy rekordů.

KDY: 8. - 14. června

KDE: Muzeum rekordů a kuriozit - zahrada, Pelhřimov

ZA KOLIK: vstup volný Ani diváci o tyto výkony nepřijdou. Akce Rekordy v karanténě bude streamována na sociální sítě. Zájemci ji budou moci sledovat v přímém přenosu a následně také v dokumentu, který při této příležitosti vznikne.



Autor: Vlasta Tomková