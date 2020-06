KDY: denně

KDE: Muzeum Vysočiny, Pelhřimov

ZA KOLIK: 20/10 korun

Jak na to? Je nutné si uchovat vstupenku z hradu, předložit ji na pokladně v muzeu, zde bude započítána sleva ze vstupného. Podmínkou je, aby vstupenka byla z aktuální turistické sezóny. Co vše Muzeu Vysočiny Pelhřimov je k vidění? Historická expozice v zámku pánů z Říčan včetně freskového sálu, expozice Josef a Zdeněk Šejnostovi, expozice vězeňství Městská šatlava, aktuální výstava s názvem O Krávě, kterou je možné navštívit do 30. srpna.