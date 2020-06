KDY: dnes v 9 hodin

KDE: výstavní síň zámku pánů z Říčan, Pelhřimov

ZA KOLIK: vstupné 20 korun

Výstava chce připomenout význam a roli krávy v životě obyčejného člověka a také stopy, které zanechala v kultuře a folklóru. Výstavou provázejí autorské kresby ilustrátorky Terezy Říčanové. Návštěvníci se mohou zapojit do výzvy Zašli krávu: jsou vítány veškeré fotografie, vzpomínky, obrázky i předměty spojené s chovem krav v minulosti i současnosti. Na facebooku muzea běží kvíz Co je to za kravinu? Výstavu je možné navštívit do 30. srpna. Otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 17 hodin.