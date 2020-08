KDY: dnes od 15.00

KDE: Městské muzeum, Kamenice nad Lipou

ZA KOLIK: vstup volný

Setkání s autorkou se uskuteční dnes 3. srpna od tří hodin. Autorka kožených obrazů, Blanka Mudrová poochází z Vysočiny. Od svých dvaceti let se zabývá tvorbou z kůže, i když v různých formách – původně jako vývojová pracovnice DUP Pelhřimov. Od roku 1990 dodává kůži vlastní, specifický, poetický styl, který se objevuje na výrobcích z vlastní dílny a na kožených obrazech, kde inspiraci nachází v osobitém světle všedních věcí kolem nás. Výstava potrvá do 31. srpna. Otevřeno kromě pondělí od 10 do 17 hodin.