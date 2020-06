KDY: 24. června ve 20 hodin

KDE: park Stromovka, Humpolec

ZA KOLIK: zdarma

Co by můj syn měl vědět o světě - Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude v Listování účinkovat jen jeden herec. Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik Backman a má stejně starého syna.