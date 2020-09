KDY: zítra od 9.00

KDE: Čítárna Městská knihovna, Humpolec

ZA KOLIK: vstup volný

Jaromír Krtek (20) žije v Humpolci, je absolventem místního gymnázia a v současné době zahajuje vysokoškolské studium. Výstava, která potrvá do 4. listopadu, je sestavena z jeho kreseb, básní a grafik, ty vznikaly v době jarní koronavirové pandemie. Otevřena je každou středu od 9.00 do 11.00 a od 13.30 do 16.30 hodin. Čítárna je umístěna v podkroví budovy nad pobočkou České spořitelny, na Dolním náměstí 252, v přímém sousedství městské knihovny. Kromě pravidelných setkání s literaturou je zde plánován také prostor pro prezentaci tvorby mladých autorů z Humpolce a okolí.