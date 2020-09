KDY: 5. - 6. září

KDE: Hrad Kámen

ZA KOLIK: vstup volný

Pozornost nejvíce upoutá monumentální skalisko, okrasné jezírko s rybičkami a lekníny nebo více než dvě stě let staré památné stromy. Návštěvníci proniknou do tajů historie rozmanitého parku. Hradní park bude veřejnosti otevřen od deseti do pěti hodin odpoledne. Vstupné je zdarma.