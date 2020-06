Filmové představení To musí být nebe

Kino Vesmír v Pelhřimově zve na filmové představení To musí být nebe dnes od 20 hodin. Nejslavnější palestinský režisér se vrací k celovečernímu filmu s melancholickou groteskou o tom, co je pro všechny domov a co ho definuje.

kino | Foto: bah

KDY: dnes 16. června, ve 20 hodin

KDE: Kino Vesmír, Pelhřimov

ZA KOLIK: vstupné 110 korun Film je věnovaný Palestině, do které se Suleiman nebojí svým svérázným, zřetelně ironicky cíleným, ale zároveň poetickým humorem opřít stejně jako do Francie nebo USA. Právě tam putuje hlavní postava vtipného i dojemného snímku – poněkud opomíjený režisér, který hledá prostředky na film, jenž se nezdá být dostatečně palestinský.

Autor: Vlasta Tomková