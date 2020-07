KDY: dnes, od 8.00

KDE: Humpolec, Muzeum dr. Aleše Hrdličky

ZA KOLIK: vstupné 10 korun

Je to hlavně téma tuláka po mořích, které jej na starých nádherných plachetnicích přenese ať do Tunisu, či zaniklých římských měst nebo do Egypta na pohřebiště slavných faraonů. V noci se v duchu toulá pouští v Gíze a pozoruje, jak se zde objevují bohové starého Egypta. Doma si pak pro radost jen tak namaluje krajinku v parku v podzimní náladě, kdy stromy hýří barvami. Častým motivem je vejce, jehož tvar ho fascinuje. S láskou a radostí rád maluje dívčí postavu, protože jak sám říká, i toto je příroda. V celé jeho práci je vidět poctivý kus realistické malby, ale s radostí vše kombinuje do surrealistické formy. Svěžími barvami vše podtrhuje a jeho styl malby si těžko s někým můžete splést. Výstava potrvá do 30. července.