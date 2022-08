Jako první členka královské rodiny otevřeně mluvila o svých psychických problémech i o potížích v manželství, lidskou tvář aristokracie ukázala i prostřednictvím svých synů, kterým se snažila dát co nejobyčejnější dětství. Zejména díky ní dnes mohou ženy v královské rodině svobodněji dýchat.

Děsivá předtucha Diany: Temný vzkaz získali vyšetřovatelé až roky po její smrti

Královská láska

Sňatkem s princem Charlesem se mladičké Dianě splnil sen. „Pamatuji si, jak moc zamilovaná jsem do svého manžela byla. Nemohla jsem z něj spustit oči,“ vzpomínala Diana v knize Diana: Her True Story in Her Own Words. „Byla jsem přesvědčená o tom, že jsem nejšťastnější dívkou na světě.“ To ještě netušila, že Charles nikdy neukončí vztah se svou milenkou Camillou a v manželství tak vždycky budou tři. Svazek nakonec vydržel patnáct let, skutečně šťastný však nebyl nikdy. Diana od počátku trpěla psychickými problémy, které komplikovaný vztah ještě prohloubil. Později přiznala deprese, bulimii i několik pokusů o sebevraždu.

CO JSTE O DIANĚ MOŽNÁ NEVĚDĚLI



• Vyrostla v neúplné rodině. Rodiče se rozvedli, když jí bylo sedm, a spor o opatrovnictví dětí vyhrál otec.

• Jejím největším snem bylo stát se baletkou, se svými 178 centimetry však byla příliš vysoká.

• Učení jí nešlo. Ze školy odešla už v šestnácti letech a našla si placenou práci. Byla například chůvou a učitelkou v mateřské škole.

• Ještě před Dianou měl Charles krátký románek s její sestrou Sarah. Právě díky ní se Diana s Charlesem seznámili. Mezi sestrami však kvůli tomu nikdy nevzniklo nepřátelství, Sarah se naopak hrdě prohlašovala za „dohazovačku“.

• Než se v roce 1981 zasnoubili, setkali se pouze dvanáctkrát. V té době bylo Dianě 19 let a Charlesovi 32.

• Její svatební šaty si připsaly několik rekordů - zdobilo je více než 10 000 perel a téměř osmimetrová vlečka byla jedna z nejdelších na světě.

• Diana se odklonila od zvyklostí a byla první členkou královské rodiny, která nerodila v paláci, ale v nemocnici.

• Byla velkou fanynkou švédské popové skupiny ABBA.

• Ve světě červených koberců zavedla tzv. „výstřihovou kabelku“ – při vystupování z auta si vždy držela psaníčko na výstřihu, aby se její odhalený dekolt druhý den neobjevil na titulních stránkách bulváru.

• Dianina babička Ruth byla osobní asistentkou a společnicí královny matky, tedy něco jako dvorní dámou.

Okázalá svatba pro dobro monarchie

29. července 1981 princ Charles pojal za manželku Dianu Spencer, které bylo čerstvých devatenáct let. Na první pohled nesmělá nevěsta později zbořila mnoho tradic, které v královské rodině vládly. Na veřejnosti se často smála i plakala, mluvila o svých pocitech i soukromí. Už během svatebního slibu se postavila konvencím a vynechala pasáž, která praví, že bude poslouchat svého manžela. Místo toho řekla, že ho bude milovat a ctít ve zdraví i nemoci. Pohádková svatba měla zkrášlit obraz monarchie v očích britské veřejnosti, tou dobou sužované ekonomickou recesí a vysokou nezaměstnaností.

Na počátků působili Charles s Dianou jako zamilovaná dvojice, zárodky problémů se však objevily už během líbánek.Zdroj: Profimedia

Prchavé rodičovské štěstí

První syn William se narodil ani ne rok po svatbě. Miminko rodiče stmelilo a navzdory poporodním depresím Diana později vzpomíná na první roky s Williamem jako na nejkrásnější čas, který v královské rodině prožila. Příchod synka Henryho naopak popisuje jako počátek konce. Diana Charlesovi nikdy neodpustila neskrývané zklamání nad tím, že mu neporodila vytouženou dceru. Princ obnovil vztah s Camillou a manželé se odteď už jen odcizovali. Pro své syny si Diana vždycky přála normální dětství, ne škrobený svět za zdmi paláců. Místo ceremonií je brala na fotbalové zápasy a nikdy je nenutila skrývat emoce.

Miláček médií

Titulní stránky novin a časopisů plnila princezna Diana svou dobročinností i skandály. Charitě se věnovala ve všech myslitelných oblastech, od duševního zdraví před AIDS a bezdomovectví až po ochranu zvířat. Když si v roce 1987 před zraky veřejnosti i fotoaparátů podala ruku s mužem nakaženým virem HIV, šlo o zásadní krok, který pomohl veřejnosti přestat vnímat lidi s HIV jako postrach a nebezpečí. S médii měla princezna rozporuplný vztah. Pronásledování ji na jedné straně ničilo, na straně druhé ráda využívala publicitu při svých sporech s Charlesem. Jak napsal český historik a expert na královskou rodinu Kamil Rodan: „Bulvár se stal pro Dianu pověstným pánem, který dokáže sloužit, ale i zahubit.“

Rozvod během okamžiku

Největší tabu královské rodiny Diana prolomila, když dosáhla do té doby nevídané věci – rozvodu s britským následníkem trůnu. Došlo k němu v roce 1996 po čtyřech letech života v odloučení, samotný akt trval tři minuty. Dianě bylo vyměřeno jednorázové odškodnění i pravidelná roční renta, konečně mohla začít žít vlastní život. Nově nabyté svobody si však dlouho neužívala. Média jí byla v patách i nadále a rok nato se Dianě stala osudnou divoká jízda Paříží, při níž se snažila se svým přítelem Dodim Al-Fayedem uniknout před paparazzi. V roce 2005 si Charles vzal za ženu svou dlouholetou milenku Camillu.

25 let od tragédie

Když 31. srpna 1997 svět obletěla zpráva, že lady Di zemřela, málokdo uvěřil hned napoprvé. Odešla v šestatřiceti letech na vrcholu sil a zanechala po sobě syny, kterým bylo dvanáct a patnáct let. Pohřeb bývalé manželky britského následníka trůnu sledovalo po celém světě přes dvě a půl miliardy diváků a stal se tak dosud nejsledovanějším pohřbem v historii. Princové William a Harry, kteří na pokyn rodiny museli kráčet za matčinou rakví, popisují ten den jako nejhorší okamžik svého života. Přestože opakovaná vyšetřování vyloučila jakékoli cizí zavinění, je smrt Diany a jejího přítele Dodiho dodnes předmětem spekuplací a konspiračních teorií.

Pohled na vrak auta prozrazuje, že šance na přežití posádky byly minimální. 31. srpna 1997 zemřela při tragické nehodě v pařížském tunelu princezna Diana i její přítel Dodi.Zdroj: Profimedia