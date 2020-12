Britský princ William s manželkou Kate se vydali na předvánoční cestu vlakem napříč Británií, aby poděkovali za nasazení lidí i organizací v boji s epidemií koronaviru. Ve Skotsku a ve Walesu, které se právě potýkají s druhou vlnou epidemie, se jim však podle agentury AFP od tamních vlád dostalo jen velmi vlažného přijetí.

William a Kate, vévoda a vévodkyně z Cambridge, dorazili v rámci vlakového turné na nádraží Edinburgh Waverley ve Skotsku, na začátku svého prvního celého dne cesty po Velké Británii. | Foto: Profimedia

Velšský ministr zdravotnictví Vaughan Gething na adresu královského páru uvedl, že by byl raději, kdyby "nikdo nepodnikal zbytečné návštěvy," píše AFP. "Jejich návštěva by neměla být pro lidi záminkou, aby tvrdili, že nechápou, co se po nich chce," uvedl ministr v rozhovoru s BBC.