Latinsky se jmenuje Lymantria dispar, v češtině jej známe pod názvem bekyně velkohlavá. V USA tento motýl ještě donedávna nesl jméno gypsy moth. Jenže Americká entomologická společnost nedávno toto jméno vyšrtla. Důvod je jednoduchý. Gypsy znamená cikán, či cikánský. Nejde o první případ, kdy byl název některého živočicha pozměněn z důvodu jeho rasistického podtextu.

Jak upozorňují odborníci z Americké entomologické společnosti v projektu Better Common Names Project, zvířat a rostlin, jejichž jména mohou být pro některá etnika urážlivá, jsou desítky. A proto je chtějí v následujících letech změnit.

Než dostane zmíněný motýl v Americe nový název, bude zatím uváděn pouze pod svým latinským jménem. „Pro označení živočichů můžeme zvolit jazyk, který reprezentuje hodnoty sdílené celou společností,“ poznamenala pro web Science News entomoložka z Americké entomologické společnosti Jessica Wareová.

Podle amerických odborníků se dají najít desítky až stovky druhů rostlin, hmyzu či ptáků, jejichž názvy mohou být urážlivé pro etnické menšiny. Problém je podle webu Science News i s pojmenováními, které v sobě zahrnují jména kontroverzních osob z minulosti. „Nyní v Severní Americe existuje 142 názvů ptáků, které se vážou k historickým osobnostem. Některá z těchto jmen jsou ale problematická,“ poznamenává server Science News.

Strnad černovousý? Nevyhovující…

Příkladem takového názvu je Bachmanův vrabec (česky strnádka borovicová, pozn. red.). Jméno dostal podle reverenda Johna Bachmana, který obhajoval otroctví. I název tohoto ptáka proto může být pro některé lidi traumatizující.

Ne celá vědecká komunita původně podporovala změnu pojmenování zvířat a rostlin z důvodu jejich rasistického podtextu. Celospolečenské dění v Americe v posledních letech ale tento přístup změnila. O změnu pojmenování ptáků, kteří v názvu nesou jména osobností z dob otrokářské Konfederace, usiluje třeba hnutí Bird Names for Birds. „To přišlo s nápadem nahradit všechna nevhodná pojmenování slovy opisujícími vzhled konkrétních ptáků," zmiňuje server Science News.

Jedním ze sporných názvů bylo anglické pojmenování ptáka u nás známého jako strnad černovousý. V angličtině se totiž jmenuje McCown’s longspur, podle konfederačního generála z doby americké občanské války Johna P. McCowna.

„Odstranění McCownova jména z názvu ptáka původně Americká ornitologická společnost odmítla. Ovšem poté, co vražda George Floyda vyvolala celonárodní diskusi o systémovém rasismu, a poté, co byly po protestech Black Lives Matter odstraněny sochy bývalých konfederačních generálů, změnila i ornitologická společnost svůj přístup k celé věci. A to natolik, že uznala, že název ptáka je nutné zrevidovat," připomíná web Science News. Nyní je pták v Americe znám jako thick-billed longspur.