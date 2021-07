Už jste se setkal s negativními reakcemi?

Osobně naštěstí ne. Možná v tom ale hrají roli i respirátory, přes které není pořádně vidět do obličeje. (směje se) Ulice má ovšem facebookovou stránku, na níž jsou pravidelně zveřejňovány různé články, pod které diváci píšou komentáře. Nejdřív se tam objevila jen moje fotka jakožto anonce nově příchozí postavy. Zaujalo mě, jak měli lidé ihned tendenci ji komentovat, ačkoli jsem se na obrazovce ještě neobjevil. A řeknu vám, uměli být pěkně zlí, až mě to zarazilo. Teď už se naštěstí povětšinou vyjadřují přímo k postavě Robina, což samozřejmě vnímám jinak. Preventivně jsem si ale zakázal podobné diskuse číst.

Překvapily vás některé reakce ohledně vaší role?

Velmi. Polovina příspěvků sice říká: „Vítku, odejdi, je to šikana, nenech si to líbit!“ Druhá část ovšem zastává názor, že jeho šéf jen chce, aby Vítek pracoval… Jasně, netuším, co vše Vítek vypráví doma, možná opravdu některé postupy v práci nedodržuje a stěžuje si neprávem, jeho rodinnou linku tolik neznám, přesto jsem čekal Robinovo mnohem větší odsouzení. Bossing se ale bude stupňovat, vše se posune dál, kde by to už rozhodně být nemělo, takže se zřejmě vnímání lidí pozmění.

Jak se herec sžívá s tak negativní postavou?

Je pravda, že herci mívají potřebu obhajovat své postavy, ať už jsou jakékoli. Samozřejmě se snažím Robina pochopit, i když je to někdy těžké, ale především mu chci dát uvěřitelný výraz. Robin není žádný hlupák, neriskoval by, kdyby nevěděl, co si může a nemůže dovolit. Vždy má předem zmapovaný terén. Víte, vedle herectví jsem vystudoval i VŠE a díky některým svým někdejším spolužákům jsem poznal určité typy lidí, u nichž byla už tehdy rozpoznatelná touha po mamonu a schopnost podrazit kamarády ve svůj prospěch. Tahle zkušenost mi hraní Robina usnadňuje, proto nad ním nemusím až tolik přemýšlet. Jsem ovšem vděčný za takovou roli, která je dost odlišná od těch, které hraji na divadle nebo v Bankovkových, kde jsem naopak za ňoumu.

Čím vás sitcom Bankovkovi zaujal?

Projekt mě nadchl z jednoho hlavního důvodu. Dětem hravou formou přibližuje svět financí. Zpětně jsem si díky němu uvědomil, že nás o ničem takovém na základce nikdy neučili. Děti tak díky Bankovkovým zjistí, co je to například půjčka, úrok nebo důchod.

Proč název Bankovkovi?

Naše postavy se totiž jmenují podle postav z bankovek a každá z nich má svůj pevně daný charakter. Všichni jsme nájemníci pana Tomáše Garriguea Masaryka, kterého hraje Jirka Kohout. Já představuji Františka (Palackého), Emu (Destinnovou) Erika Stárková, Karla (IV.) Jirka Panzner, Ámose (Komenského) Petr Vančura a Boženu (Němcovou) Tereza Dočkalová. Z daných osobností jsou ale vždy vzaty jen jejich primární atributy, které pak nabízejí vtipné momenty a situace. Rozhodně nehrajeme historické osobnosti.

Jak se hraje František Palacký?

Musím přiznat, že to pro mě bylo zpočátku celkem složité. Když jsem si přečetl scénáře, každá z postav byla svým způsobem vyhraněná, chovala se nějakým očekávatelným způsobem, tedy až na Františka. Byl jediný, kdo nebyl v charakteru přesněji vydefinovaný, což nám na prvních čtených zkouškách přiznali i sami tvůrci. Musel jsem ho tedy víc uchopit a přizpůsobit si ho k obrazu svému. Snad se to povedlo. Na začátku letošního března jsme dokončili třetí řadu.

Jiří Böhm



Narodil se 8. července 1987 v Kraslicích, vyrůstal však v Mariánských Lázních. Vystudoval pražskou DAMU a VŠE. Natočil řadu reklam a zahrál si v seriálech Přešlapy, Specialisté, Inspektor Max atd. Hraje v Divadle Letí, Pomezí, Tygr v tísni, v Jihočeském divadle či Městském divadle Kladno. Byl nominovaný jako objev roku v Cenách divadelní kritiky.