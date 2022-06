„Sice mi zbývalo do termínu ještě deset dní, malému se ale zachtělo na svět dřív. Nicméně mi to nevadilo, protože mě doktoři strašili, že vzhledem k mé kondici můžu přenášet, a to jsem nechtěla. Malý se narodil přirozenou cestou v pondělí 20. června, měřil 48 centimetrů a vážil 3280 gramů a já s velkým vděkem a pokorou hlásím, že už jsme kompletní,“ svěřila se nám Markéta.