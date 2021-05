1. Prodloužíte si život

Chcete, aby vám každý hádal o pár let méně? Šlápněte do pedálů. Při sportu se do těla dostává více kyslíku a díky lepšímu prokrvení organismu navíc působíte daleko svěžejším dojmem, i živiny proudí krevním řečištěm rychleji. To všechno jsou důvody, proč cyklisté působí mladším dojmem. A nejen to - další zdravotní přínosy převažují nad souvisejícími riziky. „Díky pravidelné pohybově aktivitě se průměrná délka života prodlouží o 8 měsíců, znečištění vzduchu a rizika dopravních nehod zkrátí naopak v průměru život o 28 dní,“ uvádí autoři brožury Cycling and Health.

Navíc pokud na kole vydržíte jezdit až do stáří, tím lépe pro vás - senioři, ať už jezdí do přírody, nebo na nákupy, kromě zdravotních benefitů snadněji navazují kontakty a zvyšují svou soběstačnost i jistotu v samostatném životě, což prospívá jejich duševnímu zdraví.

2. Snížíte riziko chorob

Až o padesát procent můžete snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění, když budete sportovat. Celkově má jízda na kole pozitivní vliv na vysoký krevní tlak, pomáhá eliminovat riziko vzniku infarktu, dokonce odborníci doporučují nasednout na kolo i v rámci rehabilitace po srdečních příhodách. Samozřejmě pomalu a rozvážně. Pravidelný pohyb posílí cévy a srdce, aby se staly odolnější a funkčnější. Nezanedbatelné (třicetiprocentní) není ani snížení,šance‘ na vznik diabetu, když si pravidelně vyjedete na cyklostezku.

3. Zhubnete a zpevníte tělo

Podle Cyklistické akademie (projektu pod záštitou evropské Central MeetBike) je každodenní jízda na kole vynikající prevencí nadměrné tělesné hmotnosti (nadváhy a obezity). Že Česko trápí stále se zvětšující počet obézních lidí, je známá věc. Přesto je podle MUDr. Pavly Šťastné Vykopalové nárůst obezity u žen na pováženou.

„Obecně ženy pravidelně cvičí méně než muži, kteří provozují kolektivní sporty s kamarády. Ženy chodí s kamarádkami na kafe a raději nejí a drží diety.“ Pokud jedete v mírném tempu, rychlostí cca 12 kilometrů v hodině a vážíte kolem 65 kg, spálíte 350 kcal za hodinu. Jestliže přidáte a za hodinu ujedete 20 km, dostanete se už na 620 spálených kalorií. Abyste se drželi v aerobním pásmu, ve kterém se spalují tuky, doporučujeme měřič tepové frekvence. Cyklistika tělo zpevňuje a tvaruje. Pokud nepodáváte extrémní výkony, silně osvalených stehen se bát nemusíte. Díky sportu navíc zrychlíte trávení a dlouhodobě i metabolismus - tělo pak spaluje rychleji i v době, kdy necvičíte.

4. Vyspíte se lépe

Podle průzkumu stanfordské univerzity pomáhá jízda na kole i na nespavost. Tamní vědci zkoumali jedince, kteří měli problém s nespavostí. Když začali denně jezdit třicet minut na kole, usnuli o polovinu času rychleji a navíc si užili o hodinu delší spánek. Může za to nejen pohyb samotný, který člověka unaví. Pobyt na čerstvém vzduchu napomáhá upravit rytmus těla a dopomůže i k lepšímu metabolismu stresového hormonu kortizolu.

5. Těhotenství není konec

Pokud denně nesvištíte 50 kilometrů, můžete si cyklistiku v mírném tempu užívat, dokud vám to zvětšující se břicho (a lékař) dovolí. „Argument, že jízda na kole vede k neplodnosti, je úplný nesmysl, naopak, k té vede nepříznivý poměr mezi svalovou hmotou a tukem v těle, což může kolo jedině zlepšit,“ upozorňuje lékařka. Neztotožňuje se ani s tvrzením, že dlouhé sezení vede k přehřátí v oblasti genitálu, a tím ke zvýšenému výskytu mykóz. Podle průzkumu michiganské univerzity mají cyklistky snadnější porod.

6. Prospějete očím

A nejen tím, že koukáte do zeleně (na slunci si nezapomeňte chránit oči brýlemi). Pravidelná jízda pomáhá také k snižování nitroočního tlaku, který představuje největší riziko pro vznik zeleného zákalu.

7. Pomůžete kloubům

Velké klouby jako kyčelní, kolenní nebo hlezenní při cyklistice nejen nezatěžujete, ale ještě jim prospíváte. Proto se jízda na kole používá i při rehabilitaci kloubních onemocnění. Pacienti často začínají pod dohledem fyzioterapeuta v lehké zátěži a intenzitě na stacionárním kole v tělocvičně, pak se přesunou na svůj bicykl. Klouby jsou citlivé na prudké nárazy a těm se na kole vyhnete.

8. Klesá riziko rakoviny

Hned dvě významné studie poukazují na snížení rizika rakoviny u cyklistek. Šanghajští vědci tvrdí, že pravidelná jízda na kole významně chrání před rakovinou tlustého střeva. A až o 34 procent pak klesá riziko vzniku rakoviny prsu u vášnivých cyklistek.

9. Snadno odtrénujete

Aby měla jakákoliv pohybová aktivita ten správný efekt pro naše tělo, měli bychom jí věnovat ideálně 30 minut denně. Když začleníte do životního stylu kolo, stačí pár minut denně do práce, na nákup, z práce, množství fyzické aktivity nasčítáte, a pohyb se pro vás tak stane naprosto přirozenou aktivitou. Navíc prospějete kvalitě ovzduší, napomůžete zvýšit bezpečnost dopravního provozu a získáte víc příležitostí k sociálním kontaktům. Třeba i na workshopech, dílnách či setkáních, o nichž se dozvíte na www.delamcocitim.cz. Navíc jak říká doktorka Šťastná Vykopalová, sama velký fanda rekreační cyklistiky: „I kdyby každá žena jezdila třikrát týdně na kole a víc už necvičila, udělá pro své zdraví víc než dost.“

