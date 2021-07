Dopis milované osobě napsala Věra: Milá babičko,

Čtenář Deníku





je to už přes čtyřicet let, co tu nejsi se mnou, přesto na Tebe často vzpomínám. Jsi dokonce mým největším vzorem už mnoho let a vyprávím o Tobě dětem i přátelům. Stále žijí lidé, kteří na Tebe vzpomínají a mluví o Tobě jako o vzácném a dobrém člověku… Jsi mým vzorem v těžkých chvílích. To si potom řeknu, že když takové složité situace zvládala moje babička a byla u toho ještě laskavá, tak to se potom také musím snažit a dokázat to.

Napište svým blízkým to, co jste jim vždy chtěli říci, ale nikdy jste to neudělali. | Foto: Shutterstock/Deník