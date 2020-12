Překvapení pod stromečkem. Podívejte se na tipy Deníku na dárky nejen pro ženy

Letošní nákupy vánočních dárků se obejdou bez přeplněných obchodů, nekončících front a hlavně bez stresu. A to kvůli nákupu on-line. A pokud vám docházejí nápady, přinášíme inspiraci, co by mohlo udělat vašim blízkým radost.

Letošní vánoční nákupy se uskuteční z velké části v on-line prostoru. | Foto: Shutterstock