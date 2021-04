V dnešní době potřebují matky podporu víc než kdy jindy. Potřebují podporu od vlády, zaměstnavatelů a v rámci péče o domácnosti i od svých partnerů. Samozřejmě nejde jen o matky – podporu potřebují i otcové, prarodiče a další, kdo pečují o své blízké. Jen matky dostaly naloženo o něco více. „Místo systémových řešení jsme to nechali na neplacené práci žen-matek, které jsou nyní na pokraji zlomu,“ říká Kristin Rowe-Finkbeiner, ředitelka amerického spolku MomsRising. Tyto ženy se na novou situaci rychle adaptovaly a z nového denního režimu vytvořily rutinu. Jenže to, že je něco rutina ještě neznamená, že je to v pořádku.

Důležité je si uvědomit, že tyto problémy jsou systémové a tu nejdůležitější část musí nastavit vláda svou vstřícnou rodinnou politikou. Zemí, kde se lze inspirovat je mnoho. Například ve Švédsku mají rodiče nárok na 16 měsíců placené dovolené, kterou mohou čerpat do doby, než jejich dítě dovrší 8. rok věku. Velká část švédských rodičů si vybrala tuto dovolenou právě po dobu koronavirové pandemie. Navíc mohou čerpat další čtyři měsíce placené dovolené v případě, že mají nemocné dítě, které je mladší 12 let, což mohli díky švédské vládě také využít v období pandemie, když byly školy kvůli nákaze uzavřené.

Co mohou dělat zaměstnavatelé?

Mnoho zaměstnavatelů umožnilo hned od začátku pandemie práci z domova, případně si mohli pracující rodiče vyměňovat směny za noční či víkendové tak, aby se ve všední dny mohli věnovat výuce a péči o děti, které zůstaly doma. Jak ale pandemie pokračovala, ukázalo se, že toto řešení je dlouhodobě neudržitelné. Díky tomuto systému se totiž rodiče možná dokáží postarat o děti, domácnost a zároveň vydělávat peníze, ale brzy přijdou o rozum. Co by tedy pro pracující rodiče mohli zaměstnavatelé udělat?

1. Nabídněte pracujícím rodičům částečné úvazky a neplacené volno

Zaměstnavatelé mohou udělat vstřícný krok pro spoustu matek, když jim nabídnou snížení úvazku z plného na částečný. Eventuálně jim mohou nabídnout hodiny neplaceného volna pro případ nutnosti, kdy je třeba neočekávaně odejít z práce či zůstat s dětmi pár dní doma.

2. Netrestejte zaměstnance, kteří se starají o děti

Když přijde na hodnocení zaměstnanců, vedoucí pracovník by měl brát v úvahu celkový kontext. Při posouzení pracovních výkonů by mělo být bráno na zřetel i to, s jakou další prací – a stresem – se daný zaměstnanec potýká.

3. Nevracejte se zpět do doby předkoronavirové

Dlouhé sezení v kanceláři a nepředvídatelné události pracovního dne byly pro rodiče zátěží už v dobách před koronavirovou pandemií. Změny, které přišly s pandemií, ukázaly, že lidé – a rodiče obzvlášť – jsou šťastnější, zdravější a produktivnější, když si mohou sami rozhodnout kdy a kde budou pracovat. Zaměstnavatelé by měli umožnit svým zaměstnancům pracovat několik dní v týdnu z domova i potom, co tato pandemie skončí.

Co můžeme udělat my?

Stále jsou to matky, kdo se obecně větším dílem podílí na péči o děti a domácnost. Jsou za nimi hodiny a hodiny neviditelné práce, kterou věnují péči o zdraví a vzdělání svých dětí. Koronavirová pandemie však ukázala, že výchova dětí vždy byla a je komunitní záležitostí – a tyto komunity nyní matky potřebují víc než kdy dříve.

1. Muži, zapojte se

I když se čas, který muži tráví se svými dětmi, v době pandemie zvýšil, podíl zapojení na péči o ně a domácnost zůstává téměř stále stejný – ve větší míře se podílejí ženy. Jakým způsobem můžete svým ženám pomoci? Vyhraďte ji klidný prostor k práci a sami pracujte ve společných prostorách a buďte dětem k dispozici. Vezměte si na starost konkrétní věc – chození s dětmi k lékaři, komunikaci s jejich učitelem nebo třeba plánování virtuální dětské oslavy narozenin – nebuďte v této věci pouze nápomocní, ale přeberte za tuto činnost kompletní agendu a zodpovědnost. Vezměte děti ven a poskytněte tak své ženě chvíli klidu.

2. Přátelé, zapojte se

Jestliže sami děti nemáte, nabídněte svou pomoc přátelům, kteří je mají. I když vezmete děti svých kamarádů jen na občasnou odpolední procházku nebo si s nimi párkrát do měsíce zařádíte na hřiště, uděláte jejich rodičům obrovskou službu.

3. Až to skončí, nechte matky vydechnout

Pracujícím mámám stále někdo radí, aby si udělaly čas i na sebe samy. I když je to hezká rada, v tuhle chvíli – uprostřed pandemie a s koncem v nedohlednu – je to ale rada až směšná. I když by si čas na sebe samy udělaly tyto ženy rády, v současné situaci to pro ně není možné. O to více udělejme všechno pro to, aby si tenhle zasloužený odpočinek mohly užít po tom, až to všechno skončí. Pokud můžete, pomozte ženám-matkám ve vašem okolí, aby si mohly dopřát alespoň chvíli pro sebe. Ať už to bude noc v prázdném bytě nebo odpoledne s přáteli, dopřejte jim čas, který budou moci strávit samy bez dětí.

Claire Cain Miller

Převzato z www.nytimes.com