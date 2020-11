Zdroj: Deník / Helena Zelená Křížová

Její příběh začal před lety. „Můj bratr, který už nežije, studoval v hřebčíně v Kladrubech. Ve druhém ročníku měl velmi těžký úraz a po něm zůstal tělesně i mentálně postižený. Byl už navždy úplně jiný. Od doby, co se po úraze vrátil z nemocnice domů, jsme s ním zacházeli jako se zdravým. A on dál jezdil na koni. Jeho první kroky vedly do stáje. Bylo mu sedmnáct let. Koně se dokázali přizpůsobit tomu, že je nemocný a nesmí spadnout. Kůň byl ochotný se mu nahnout, jen aby nespadl, nechal ho nasedat ze země, vstával mu ze země, vyšel mu vždycky vstříc. Mně v té době bylo deset a měla jsem tohle všechno denně na očích,“ začala s vyprávěním Helena Štětková.