Název nejnovější knížky o kapříkovi Metlíkovi se k této době dokonale

Po první knížce následovala další a pak ještě dvě. „A před nedávnem vyšla pátá kniha o kapříkovi Metlíkovi. Jmenuje se Kapřík Metlík a naděje. Hodí se to k této době, ale ve chvíli, kdy jsem knížku psal, jsem ještě netušil, že to takhle dopadne. V knížce hledá Metlík své rodiče. A žije v naději, že je najde. Název se ale hodí i k nedávné koronavirové panice. Každý si v něm může najít to svoje,“ usmívá se spisovatel.

Zdroj: Deník / Helena Zelená Křížová