Zdroj: Deník / Redakce

Na líčení v této době už asi žádná pravidla nejsou, je to o tom, co se komu líbí a trendy se mění rychlostí blesku. Mezi základní pravidla platí: mám výrazné buď jen oči, nebo rty. Žádný kosmetický must have, podle mě je to individuální u každé ženy. To, co na sobě žena vidí, jakou nedokonalost bude chtít skrýt. Naopak, pokud má nějakou přednost, bude na ni chtít upozornit.