„Naše znalosti v oboru jsou výsledkem zájmu, nikoliv studia. Dostupné služby pro muže nám zcela nevyhovovaly. Chtěli jsme vybudovat něco, co bude mít určitý standard, který muži ocení. Relaxační místo, kam by se chodili uvolnit, odpočinout si. Žádná rutinní údržba, ale opravdová péče. Zájem o naše služby je velký, každý si u nás najde proceduru, která vyhovuje jeho vkusu – od masáže hlavy až po holení břitvou. Samozřejmě provádíme i služby klasické, jako je stříhání vlasů a úprava vousů. To vše v příjemném prostředí nad sklenkou kvalitního alkoholu,“ pokračuje Radim Dostál.

Zdroj: Deník / Helena Zelená Křížová