Živnostníci opět bojují. Jaké kompenzace jim mají pomoci tentokrát?

Při jarních opatřeních pomohla ustát nelehkou situaci živnostníků celá řada kompenzačních opatření. Ač by se tedy mohlo zdát, že vláda už by mohla být na podzimní situaci připravena a se zaváděním podobných opatření by už neměl být problém, opak je pravdou. Jednotlivé programy na pomoc OSVČ nabíhají opět až s odstupem po jednotlivých omezeních a ministerstva postupně zveřejňují jejich podmínky. Živnostníci tak opět zažívají úzkostné chvíle v čekání na to, zda tuto druhou vlnu přežijí.

Restaurace mají zavřeno. | Foto: Vojta Gallo