Předchozí čtyři ocenění získal pivovar mezi lety 2011 až 2019. Vztaženo k roku 2021, vítězství v soutěži Pivovar roku nebylo jedinou cenou, kterou Bernard získal. „Naše kvasnicová desítka zvítězila v kategorii výčepních piv, mezi světlými ležáky je nejlepší jedenáctka a černý ležák s jemnými kvasnicemi je vítězem kategorie tmavých a polotmavých ležáků,“ uvedl mluvčí pivovaru Radek Tulis.

Úspěchy kladně hodnotí i vrchní sládek a generální ředitel pivovaru Josef Vávra. „Kdybychom zaznamenali jeden dobrý výsledek na jedné soutěži, mohla by to být šťastná náhoda. Ale letos naše piva získala ocenění bezpočet, a to z mnoha soutěží včetně těch světově nejprestižnějších. Je to zadostiučinění za naši trvalou snahu dělat piva co nejchutnější a nejpitelnější a samozřejmě závazek tuto kvalitu držet a zvyšovat. Pátý titul Pivovar roku je hezký dárek k našim pivovarským třicetinám,“ radoval se.

Soutěž Pivo roku od Sdružení přátel piva je jediná spotřebitelská celorepubliková anketa a jde zároveň o nejstarší v uvozovkách novodobou pivovarskou soutěž v ČR vůbec. Unikátní je systém hodnocení, který kombinuje anketní i degustační část, kdy piva s nejvyšším počtem získaných hlasů v rámci ankety postupují do anonymní degustace, ze které vyjde konečné pořadí na prvních místech.