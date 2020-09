V budoucnu by mohla najít své uplatnění v automobilovém průmyslu, nábytkářství, lisování nebo třeba kovovýrobě.

„Jde o izolované pracoviště, ve kterém probíhá určitý výrobní proces. Může jím být obrábění, svařování, lepení, tmelení, lakování, tryskání, laser svařování a další technologie a jejich kombinace,“ popsala zařízení Adéla Vašáková, mluvčí humpolecké společnosti, která je jediným ryze českým výrobcem robotických buněk tohoto charakteru.

„Kdybych měl velmi jednoduše povědět, v čem je VAROK unikátní, bude to v první řadě jeho mobilita. Nejlépe to vystihuje slovní spojení ‚přesuň a vyráběj‘. Buňka je díky svému ocelovému rámu dokonale pevná, a proto není problém ji v rámci výroby kamkoliv posunout,“ sdělil majitel firmy OK Technical Group Karel Antonín.

Laicky řečeno, je to stejné jako s kufrem na dovolenou. „Náš zákazník si zvolí, co si do něj přeje zabalit, tedy jak si buňku přeje vyrobit, a pak už s ní jen jako s kufrem manipuluje. Konstrukčně je totiž navržena tak, aby se mohla přesouvat kamkoliv bez nutnosti opětovného přenastavení systému. Což nebývá zvykem. Navíc je zcela nezávislá na centrální vzduchotechnice,“ podotkla Vašáková.

Kromě mobility je její předností i uzavřenost. „Díky tomu při provozu neunikají do okolního prostředí škodlivé látky, které vznikají například při broušení, frézování, lakování a podobně. Významný je také akustický útlum,“ vyzdvihla Vašáková.

Nejvíce ji ocení automobilky. „Využití ale najde například také v nábytkářství, lisování plastů nebo kovovýrobě. Obecně se dá říct, že v podstatě všude, kde probíhá sériová výroba,“ prozradila Vašáková.

VAROK je reakcí na požadavky klientů humpolecké společnosti. „Vznikl díky chytrým hlavám našich spolupracovníků. Na trhu totiž chyběl produkt, který by efektivně a chytře vyřešil potřeby zákazníků. Setkávali jsme se se zařízeními, která splňují zákony a normy, ale o efektivní a chytré využití cenného výrobního prostoru se často nejedná,“ svěřila se Vašáková.

„A samozřejmě, řadu let jsme toužili mít svůj vlastní produkt. Náš vlastní otisk prstu ve světě špičkových moderních výrobních technologií,“ dodal s úsměvem Antonín.