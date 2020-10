Na nahrazení ztrát z odběru hospod to ale podle výrobců stačit nebude. „Nyní jsme zhruba na deseti procentech tržeb. Na rozdíl od první vlny jsme bohužel nezaznamenali jakýkoliv nárůst nákupů baleného nebo sudového piva,“ potvrdil Miloš Vostrý z Horáckého pivovaru v Jihlavě.

Pivovary drží nad vodou zákazníci, kteří nakupují skrze výdejní okénka. „Řada lidí si chodí pro malé sudy, nebo si přijedou koupit pivo v PET lahvích. Nejvíce na odbyt jde naše jantarová jedenáctka,“ sdělil Petr Nespustil z pivovaru Hejkal v Novém Městě na Moravě.

Právě novoměstský pivovar se snaží i teď přilákat nové zákazníky. „Nastavili jsme slevovou akci do konce doby uzavření hospod, takže bychom to snad měli přečkat bez problémů, podobně jako na jaře,“ doufal Nespustil

Razantní omezení výroby hlásí také pivovar Kozlíček z Horních Dubenek, kde snížili produkci o osmdesát procent. Zájemcům nabízí hlavně lahvové pivo, po telefonické domluvě si ale mohou pivaři koupit i sudové. „Zájem je zatím menší. Kromě prodeje lahvového piva funguje v Jihlavě také jeho rozvoz,“ podotkl Milan Kozlíček ze stejnojmenného pivovaru.

Sází na vlastní obchod

Po jarních zkušenostech upravili výrobu také v pivovaru v Dalešicích. „Přešli jsme na stáčení piva do menších obalů, v našem případě do pet lahví a pětilitrových party soudků. Po otevření restaurací jsme také začali budovat vlastní prodejnu, která je přímo v pivovarském areálu. Na jaře se nám přes otevřené okno podařilo prodat zásoby piva,“ uvedla Klára Polehlová z dalešického pivovaru.

Podzimní vládní restrikce ale znamenaly přerušení výroby. „Pivovar je uzavřený, pivo nevaříme. Jedinou výjimkou je náš Pivní obchůdek. O prodej piva s sebou je menší zájem než na jaře. Přičítám to přechodu z teplého období do zimního a také větší strach lidí z nákazy,“ hodnotila Polehlová.

Pivní obchůdek si ale našel svoje zákazníky. „Teď, když jsou hospody znovu zavřené, nezbývá než si koupit menší soudek a dát si improvizované točené. V pivním krámě jsem o víkendu kupoval soudky s Májovou třináctkou pro sebe i známé. Už se na těch pět litrů štěstí těším,“ radoval se milovník dalešického piva Jan Růžička.

Ani stáčení do menších soudků a vlastní obchod ale pivovar od propadu nezachrání. „ Už na jaře to pro nás znamenalo velké ztráty. Bohužel maloprodejem se zachováním kvality nikdy nemůžeme docílit takových obratů jako prodejem hospodám. Předpokládáme, že nepřesáhneme hranici prodeje deseti tisíc hektolitrů, kterou jsme loni překonali,“ zoufala si Polehlová.

Naopak mírný nárůst zákazníků hlásí minipivovar Čechovka v Havlíčkově Brodě. „Máme stálý okruh zákazníků, který se na jaře mírně rozšířil. Výrobu jsme nepřerušili, soudky prodáváme na objednávku, jinak standardně dodáváme pivo v pet lahvích do sousedící prodejny,“ informoval Tomáš Štefánek z pivovaru Čechovka.

I když také v Čechovce odběr piva klesl, pivovar to zvládne. „Tržby klesnou zhruba o třicet až čtyřicet procent, ale pro nás to až takový problém není. Prostě se méně vaří a pivo déle leží. Pivo do sudů totiž stáčíme na objednávku čerstvě. Dopředu nic neplníme,“ vysvětlil Štefánek.