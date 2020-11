Poprvé kvůli viru zavřeli na jaře. „Pak jsme měli krátce otevřeno v létě. Teď na podzim jsme zavřeli podruhé. Hodně nás to poznamenalo,“ povzdechla Veronika Reynková.

Prodej na internetu začali nabízet zhruba před pěti lety. Tehdy je nenapadlo, že to časem bude téměř jediný zdroj příjmu. Zavřít úplně nemůže. Musí platit nájem a udržet si zaměstnance, které rozhodně nechce propustit. Většina z nich pracuje v knihkupectví už několik let a práci rozumějí.

Výdejní okénko knihkupectví Vysočina je otevřené každý den. Pro knihy se tu zastavila také Ivana Švarcová z Havlíčkova Brodu. Jak podotkla, objednávky knih pomocí e-shopu jí vyhovují.

„Mám ráda severské detektivky. Teď vyšla další knížka od Jo Nesba Království. Tak jsem si ji hned objednala,“ podotkla s tím, že většinou vše řeší pomocí e-shopů. Má náročné povolání a podle jejích slov nemá moc času chodit po obchodech. „Ale zrovna knihkupectví je výjimka. Tam bych osobní návštěvu uvítala, jenže to nejde,“ svěřila se zákaznice.

Podle Veroniky Reynkové naštěstí ani koronavirus čtenáře od jejich vášně neodradil. Tomu, kdo má s objednáním knih problémy, paní Veronika ráda poradí.

„Zrovna máme štěstí, že na podzim vyšlo hned několik zajímavých knižních novinek pro dospělé i pro děti, o které je zájem. Nejvíc jdou na odbyt severské detektivky a humoristické romány. Pak knihy od Vlastimila Vondrušky, nová knížka od Markéty Hejkalové Země skrytých úsměvů a kalendáře s grafikami Bohuslava Reynka,“ vyjmenovala knihy, po kterých se čtenáři často ptají.

Jak dodala, ale ne všem takový nákup knih vyhovuje. „Některým vyloženě chybí možnost přijít do knihkupectví, probírat regály, do některých knih nahlédnout a vybrat si tu, která je zaujme na první pohled. To jim ale zatím nabídnout nemůžeme,“ dodala Veronika Reynková.