Z původního koníčku se postupem času stalo podnikání. V roce 2018 se jí totiž podařilo získat všechny potřebná potvrzení a začala vyrábět sýry. Protože sýrárna Danka prodává svoje výrobky především na trzích, je i pro ni současná situace komplikovaná.

Přesto se nevzdává a snaží se hledat i něco pozitivního. „Současná situace mě donutila přemýšlet o nových možnostech. Některé plány jsem musela odložit, něco se zrušilo úplně. Je to velký ekonomický průšvih pro většinu podnikatelů, nechci si stěžovat, že jsem na tom hůř. Nedávno jsem slyšela krásné slovo „maminkatelka“. Je to přesně to, co vystihuje moji situaci. Moje podnikání je zvláštní v tom, že jsem především maminka a potom podnikatelka,“ popisuje Dagmar Řezníková ze sýrárny Danka.

Situace ohledně koronaviru zkomplikovala podnikalce Řezníkové plány. „Chtěla jsem navázat spolupráci s dalšími regionálními výrobci, spojit své výrobky s místními restauratéry a nabízet regionální menu a rozšířit distribuci i mimo svůj region,“ prozradila.

Opatření totiž omezila sýrové podnikatelce hlavně distribuci, svoje produkty prodávala na jarmarcích a trzích. „Ty nyní nefungují, takže si naše výrobky mohou zákazníci zakoupit přímo u nás v prodejně. Dále také dodáváme do obchodu v Praze, a zavážíme i do Třebíče a Jihlavy. Vzhledem k povaze výrobků není možné zasílání poštou. Momentálně mi nejvíce chybí právě přímý kontakt s mými zákazníky,“ komentovala Řezníková.

Do budoucna by se mohla prodejní mapa rozšířit. „Začneme na tom zase pracovat, až to současná situace umožní. V jednání máme Brno a také přemýšlím, že se spojím s jedním online farmářským tržištěm se sítí výdejních míst,“ nastínila majitelka sýrárny Danka.

Sýrárna Danka láká zákazníky na širokou škálu mléčných výrobků. „Snažím se vyrobit vše, na co si vzpomenete. Malovýroba má samozřejmě své limity, například nevyrábím tavené sýry, ale základní sortiment je opravdu pestrý. Jsou v něm jogurty, jogurtové mléko, kefír, tvaroh, máslo a podmáslí, ricotta, sýry čerstvé, grilovací, pařené, tažené i zrající nebo sýry nakládané v oleji. Z tvarohu pak vyrábím i různé dezerty, termixy a pomazánky. Velmi žádané jsou dárkové košíčky a krabičky s nabídkou „od každého něco“. Moji vášní jsou pak nejrůznější sýrové dorty,“ vyjmenovala Dagmar Řezníková.

Mléčné produkty chutnají i zákazníkům. „Asi nejvíc mě oslovily sýry. V létě jsem zkoušela grilovací sýr a musím přiznat, že jsme si s manželem doopravdy pochutnali. Jde vidět, že paní ty sýry vyrábí opravdu poctivě. Poprvé jsme na sýrárnu narazili na trhu, nyní chodíme do prodejen, kde je možné jejich produkty zakoupit,“ řekla jedna ze zákaznic Marcela Doležalová.

Určit ale jeden nejoblíbenější výrobek je podle sýrařky těžké. „Každý člověk má jiné chutě a preferuje jiný produkt. Pravdou ale je, že vždy jako první zmizí sýrové nitě. Těch mám na všech trzích vždycky málo. Někteří zákazníci si ke mně zvykli chodit pro jogurty a jogurtová mléka. Hodně zákazníků oceňuje můj tvaroh. Jak já vždycky říkám, obyčejný a poctivý tvaroh jemné chuti,“ usmála se Dagmar Řezníková.

I když je momentálně podnikání složitější, sýrárna se nevzdává. „Jsem opravdu ráda, že mohu podnikání přizpůsobit potřebám rodiny, zejména dětí. Navíc se nám i hodí, moje výrobky nám plní lednici a můžeme bez problému dodržovat vládní nařízení,“ žertovala Řezníková.