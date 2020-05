S uvolňováním koronavirových opatření se do kanceláří vracejí lidé, kteří uplynulé dva měsíce pracovali z domova. A jak ukazují poslední průzkumy, celkem se jim práce z obýváků, ložnic či zahrad zalíbila.

Podle čerstvého průzkumu společnosti CBRE by si více než třetina lidí nadále ráda ponechala možnost home office alespoň jednou týdně. A pětině by to vyhovovalo dvakrát týdně. "Celkem 68 procentům Čechů práce z domova vyhovuje," uvedla Jana Prokopcová z CBRE.

Někteří pracovníci zašli ještě dál a žádají personální oddělení, aby jim podnik proplatil i spotřebovanou energii či opotřebení vlastního vybavení.

Mají na to právo? „Pro náklady vzniklé při home office žádné zákonné pravidlo není, ale zaměstnavatel by měl hradit veškeré vzniklé náklady, typicky ono opotřebení vlastního počítače, židle, stolu, vytápěné, využití podlahové plochy bytu, wi-fi připojení a podobně,“ uvedla advokátka Deloitte Legal Iva Bilinská.

„Náklady na služby se hradí většinou paušálně a nesmí být zahrnuty do mzdy, jelikož nejsou odměnou za vykonanou práci,“ přidává se advokát Pavel Juřička z kanceláře Taylor Wessing. Podle ředitelky spotřebitelské organizace dTest Eduardy Hekšové by si lidé měli náhradu domluvit před začátkem home office.

Odborníci pozorují, že tam, kde na práci z domova nebyli zvyklí, již zaměstnance většinou povolali zpět do kanceláří. "V oborech, kde byl home office standardem i před koronavirovou pandemií, je snaha zaměstnavatelů vrátit zaměstnance do kanceláří menší," uvedla advokátka Bilinská. U pracovníků potom obvykle jde o čistě osobní preference. "Velkou roli hraje vzdálenost bydliště od kanceláře, množství a věk dětí, a také typ práce a osobnost zaměstnance," vysvětlila.

Obecně platí, že zaměstnanec si nemůže sám určit, že bude pracovat z domova, a zároveň zaměstnavatel nemůže home office nařídit. Částečná práce z domova může podnikům přinést úspory za kanceláře a jejich vybavení, zaměstnanci zase ušetří čas ztracený dojížděním. "Nepřipravené firmy tuto vynucenou zkušenost s home office hodnotí jako katastrofu, kterou nebudou chtít zažít znova," dodal Jiří Halbrštát z personální agentury Manpower Group.

