Do stavby bytů Agrostroj celkem investoval 920 milionů korun. Bytový komplex Pod Hájkem je od závodu čtvrt hodiny pěší chůze, zároveň je podle Stokláska v jedné z nejhezčích lokalit v Pelhřimově. "My jsme k tomuto kroku přistoupili z jednoho prostého důvodu, protože okres Pelhřimov má nejnižší nezaměstnanost v České republice," řekl Stoklásek ke stavbě bytů. Doplnil, že Agrostroj rozvíjí výrobu pomocí sofistikovaných technologií a k nim potřebuje vzdělané lidi.

Podle Úřadu práce byla nezaměstnanost na Pelhřimovsku letos v říjnu 1,7 procenta, v Česku 3,4 procenta.

Podnikové byty s užitnou plochou 95 metrů čtverečních jsou v osmi domech. Jde o třípokojové byty se dvěma terasami a garážovým stáním. Podnikatel podotkl, že o podobném firemním projektu jinde neví. Hotová je polovina bytů, zbývající budou dokončované příští rok zjara. "Prvních 12 bytů budeme předávat našim zaměstnancům teď v prosinci," řekl Stoklásek.

Většina zaměstnanců Agrostroje podle něj má vlastní bydlení. "Takže tyto byty jsou minimálně z 50 procent určené pro pracovníky z jiných regionů," řekl. O byty se mohou ucházet dobře hodnocení pracovníci. Nájemné bude 14.000 Kč měsíčně. Firma chce také připravit pozemky, na kterých by si zaměstnanci mohli v budoucnu postavit své domy. "Chystáme lokalitu pro výstavbu 100 rodinných vilek," uvedl generální ředitel.

V posledních měsících přijal Agrostroj skoro stovku pracovníků, teď shání dvě tři desítky. Zároveň se podle Stokláska průběžně loučí s těmi, kteří se nechtějí vzdělávat. "My máme 80 procent výroby na CNC technologiích a v roce 2025 chceme mít 95 procent. A nejlevnější tato technologie, na které ti lidé pracují, stojí sedm milionů korun," uvedl. Dodal, že technickou maturitu má ve výrobě Agrostroje 42 procent lidí. Průměrný věk pracovníků je 32 let. Zájemce o práci firma zaškolí. "My třeba i ze zahradníka nebo holiče uděláme strojaře, který si vydělá 40.000 až 50.000 korun (hrubého měsíčně)," řekl.

Agrostroj je největším výrobcem zemědělské techniky v ČR. Montážní celky a komponenty dodává světovým hráčům v sektorech zemědělské techniky a nákladní dopravy, výrobu pro ně zajišťuje i v Rusku. Stoklásek uvedl, že za letošek Agrostroj očekává růst tržeb v meziročním porovnání o víc než 20 procent na 6,8 miliardy Kč. Včetně firmy Stoll by podle něj měl být roční obrat skupiny okolo 11 miliard Kč. Stoll má kromě Německa továrny v Polsku a USA.