„Zaměstnanci Avastu mají nyní 25 dnů standardní dovolené,“ dozvídáme se. „Ve chvíli, kdy ji vyčerpají, mohou čerpat takzvané ,unlimited personal time off (PTO)‘ – tedy neomezené osobní volno.

To mohou využívat, pokud si potřebují vyřídit osobní záležitosti, necítí se dobře, nebo také například na takzvaný sabatikl (volno za účelem sebevzdělávání, vědecké práce, psychohygieny apod.). Jeden den neomezeného volna si zaměstnanci dokonce mohou vybrat i bez nutnosti schválení manažera.

Než začnou využívat PTO, musejí však zcela vyčerpat řádnou dovolenou, aby si žádné dny nepřeváděli do dalšího roku. Neomezené volno hradíme ve výši základní mzdy – stejně, jako je tomu u v Česku populárních sick days. Zaměstnanci nový benefit velmi uvítali a využívají jej.“

Ani tak liberální benefit se ovšem neobejde bez nějaké koordinace. Všichni zaměstnanci najednou si nemohou říci: Je krásný den, zamáváme prázdné kanceláři a vyrazíme na Slapy! Manažeři ovšem zpravidla tento typ volna povolují, pokud to je aspoň trochu možné. Přece jen mají raději v kanceláři (nebo stále častěji na home office) odpočatého pracovníka, který je firmě vděčný za velkorysé zacházení, než uštvaného nešťastníka s prodranými klotovými rukávy.

A co s těmi dvěma roky prázdnin z titulku? Zatím je ještě žádná firma nenabízí, teoreticky by se však věc dala uskutečnit. V rámci oněch dvou let by si ale dovolenkový dobrodruh musel najít čas i na to, aby pro firmu odvedl odpovídající práci. Pokud ne, čekal by ho možná zajímavý spor – český zákoník práce totiž termín „neomezená dovolená“ nezná, a tak tento benefit jaksi visí ve vzduchu.

2,24 dne na zaměstnance

„K naší filozofii patří podpora flexibility zaměstnanců, aby si sami mohli rozhodovat o tom, jak naloží se svým časem,“ říká Martina Suchomelová. „Proto nabízíme pružnou pracovní dobu, možnost pracovat odkudkoliv, a právě i ,neomezenou dovolenou‘. Tyto výhody pomáhají i našim manažerům, kteří díky tomu mohou svým týmům poskytnout více volnosti a zajistit tak jejich celkovou pohodu – zejména snížením stresu ohledně plánování dovolené. Často jsme totiž dříve u zaměstnanců vídali trend šetření dovolené a strach si ji vybrat; to aby jí zbylo dost na nečekané situace nebo na Vánoce. Stávalo se také, že na konci roku měli lidé velké dovolenkové zůstatky. Tato flexibilita nám umožňuje dovolenou lépe řídit.“

Nesmírně důležitý je ovšem v této věci vztah zaměstnance k firmě. Pokud je vůči ní loajální a snaží se odvést co nejlepší práci, obvykle si i „neomezené volno“ vybírá až po zralé úvaze (v Avastu třeba vloni na jednoho zaměstnance připadalo 2,24 dne PTO). Velmi však v tomto ohledu záleží na povaze pracovníka: někdo se klidně soustředí i uprostřed firemního frmolu, jiného zase vyruší i běžné zvuky jeho bytu.

Zaměstnanci si proto často napřed berou volno navíc jaksi „na zkušenou“ – jen aby viděli, co to s nimi udělá.

Jak odstranit pocit viny?

Koncept neomezené dovolené se hodí hlavně do menších a středních firem, ne do kolosů s anonymní masou pracovníků. Osvědčil se sice i u globálních společností typu Netflix, obecně se mu však daří lépe v podnicích, kde se party pracovníků dobře znají a dovedou se rychle domluvit.

Takřka „povinné“ jsou neomezené dovolené ve startupech a IT firmách: tam ovšem člověk stejně bývá přes mobil či počítač ke kolektivu stále připojen.Zajímavý bude vývoj tohoto fenoménu u nás – podle průzkumu společnosti Welcome to the Jungle by neomezené volno uvítalo 57 % Čechů! Více než třetina našinců také chce trvale nebo aspoň převážně pracovat z domova.

Jako první zavedli neomezenou dovolenou v roce 1981 v brazilské firmě Semco, od té doby se přes Silicon Valley novinka rozšířila do celého vyspělého světa. Zaměstnavatelé si vesměs pochvalují, že tato věc „zvýšila kreativitu týmů“ a „snížila fluktuaci“. Psychologové k tomu ovšem dodávají, že svoboda rozhodování o volnu u některých lidí probudila pocit viny, že ubírají dobré dovolenkové termíny kolegům a „flákají se“, zatímco ostatní tvrdě pracují. Tam pak musí zasáhnout dobrý manažer a najít kompromis.

Sportovní tým, nebo rodina?

Novinka samozřejmě nemůže dojít univerzálního rozšíření – není možné, aby třeba pracovníci dopravních podniků či pekáren houfně vyráželi na nárazové dovolené. Kde to ale lze, tam psychologové, podpořeni firemními zkušenostmi, doporučují zavedení neomezeného volna. Mimo jiné i proto, že by mělo odhalit skutečné schopnosti jednotlivých pracovníků, a tím také promluvit do jejich kariérního postupu. Navíc působí i jako svého druhu „síto“, jímž propadnou málo schopní jedinci, kteří dosud vynakládali veškeré své úsilí jen na udržení své židle v kanceláři.

Jsou u nás už i firmy, ve kterých někteří členové vedení nemají svoji kancelář: pracují vždy tam, kde je to právě zapotřebí (tady se vlastně vrací dávný koncept Baťovy kanceláře ve výtahu firemního mrakodrapu ve Zlíně – i v tomto případě měl nejvyšší šéf pracovat vždy v tom patře, kde ho bylo nejvíce zapotřebí). Jsou tu už i firmy s šestitýdenní dovolenou a čtyřdenní pracovní dobou. Rozhodující je ale přirozeně výkonnost dotyčného pracovníka, a obvykle i schopnost týmové práce. Říká se, že „firma není rodina, ale sportovní tým, který chce zvítězit“.

U mimořádně schopných pracovníků se může stát, že jim firma v rámci neomezené dovolené zaplatí i pobyt ve vysněné destinaci: to byl třeba příklad jedné IT pracovnice, která za firemní peníze strávila měsíc v Dominikánské republice. Denně tam ale odváděla práci, která byla hodnocena jako skvělá, a tak bylo všechno v pořádku.

Že by se vám takové exotické pracoviště také líbilo? Kdoví – možná ti, kterým stačí k výkonu povolání mobil, počítač a internet, jednou budou pracovat po večerech během přechodu severního pólu anebo po průzkumu pyramid v Súdánu. Většina lidí ale tuto novinku nejspíš využije jen k příležitostnému odpočinku po namáhavé oslavě či k prodloužení řádné dovolené. Podle dosavadních zkušeností se rozhodně nedá čekat, že by širší zavedení tohoto benefitu v dobře vedených firmách způsobilo anarchii či jakékoli komplikace.

