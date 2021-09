Sama zůstane i pro sezonu 2022 u vícebojů. „Já nic jiného neumím,“ říká zbytečně skromně. Vždyť na červnovém mistrovství republiky žen ve Zlíně skončila ve skoku do dálky v osobním rekordu 603 centimetrů na čtvrté příčce, od medaile ji tehdy dělilo třináct centimetrů. A z únorového halového mistrovství republiky v Ostravě má v dálce za 601 centimetrů dokonce bronz.

Výrazně pomohla k druhému místo ve skupině A v první lize družstev, které znamenalo start v extraligové baráži. Ve třech kolech soutěže získala 87 bodů, z celkových 519 na kontě Slavoje. „Družstvo bylo letos super, do Pacova přestoupila Míša Kovandová, která byla velkou posilou, hodně se prosazovala Renča Tenklová, dařilo se i talentovaným mladým závodnicím. Družstvo bude silné i v dalších letech,“ odhaduje Dorota Skřivanová.

Právě poslední uvedená disciplína je dlouhodobě noční můrou aktuálně nejlepší české vícebojařky. „Oštěp je mojí nejméně oblíbenou disciplínou. Pořád se s tím snažím něco dělat, věřím, že to jednou přijde a začnu oštěpem házet víc, alespoň přes čtyřicet metrů. Kdybych házela kolem 42 nebo 43 metrů, body by šly hodně nahoru,“ vypráví o své slabině Dorota Skřivanová.

Talentovanou sportovkyni, která pochází ze Ctiboře u Častrova, objevili pro atletiku funkcionáři a trenéři pacovského klubu na školních soutěžích. Studentka pelhřimovského gymnázia začala pak za Slavoj závodit v roce 2015. Postupně se připravovala také v Nové Včelnici a poté, co začala studovat v Praze práva, v pražských klubech. „Dva roky jsem trénovala pod trenérem Rudolfem Černým na Dukle, před letošní sezonou jsem přešla k Martině Blažkové, která působí v Univerzitním sportovním klubu. Určitě se v mé kariéře jedná o posun,“ zmiňuje Dorota Skřivanová.

Individuální vícebojařské tituly jsou ovšem přece jen významnější. „Letošní sezona byla určitě vydařená. Za cennější považují letní titul, ale i prvenství na halovém mistrovství v pětiboji má svoji důležitost. Hala mi ukázala, jak by mohla sezona vypadat, byl to první test spolupráce s novou trenérkou Martinou Blažkovou,“ říká Dorota Skřivanová.

Najdeme ji i mezi nejlepšími domácím dálkařkami a výraznou měrou se podílela na historickém oddílovém úspěchu, jímž bylo druhé místo Slavoje v první lize a následný postup družstva do extraligové baráže.

