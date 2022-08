Po dvou letech, kdy seriál oblíbených jezdeckých závodů ovlivňovala různá protiepidemická omezení, se celý 57. ročník vrátil do starých kolejí. „Finále Zlaté podkovy covidová pandemie ani v minulých dvou letech výrazně nepoznamenala, ale zasahovala do kvalifikačních závodů. Letos už i kvalifikace proběhly podle plánu,“ připomněl ředitel Zlaté podkovy Jiří Klubal.

Organizátoři navíc přišli letos s jednou novinkou, přibyla Křišťálová podkova, která je určena pro jezdce a koně, kteří nemají výkonnost na Zlatou a Stříbrnou podkovu, dvě tradiční a nejnáročnější soutěže. „Díky tomu se do finále přihlásilo víc koní, a to 120. V minulých letech se počet startující sedlových koní pohyboval mezi osmdesáti s stovkou,“ poznamenal k rozsahu letošního finále Jiří Klubal. Oproti minulému ročníku výrazně vzrostl zájem start ve finále nejnáročnější Zlaté podkovy, loni v této dílčí soutěži startovalo pět koní, letos by jich mělo být čtrnáct.

Na programu budou i další zavedené soutěže, jakými jsou Pony L, Soutěž nadějí pro mladé koně a Bronzová podkova pro mladé jezdce. Do finále soutěží spřežení se přihlásilo osmadvacet účastníků.

Struktura humpoleckého finále zůstává stejná jako v předešlých ročnících Zlaté podkovy. V pátek 19. srpna jsou na programu drezurní zkoušky, v sobotu 20. srpna dopoledne terénní zkoušky pro sedlové koně a odpoledne maraton spřežení. Vše pak vyvrcholí na kolbišti Dusilov 21. srpna nedělním parkurem. „Vzhledem k vyššímu počtu účastníků začíná soutěžní program každý den už v osm hodin. V neděli v deset hodin nebude chybět průvod jezdců městem a zdravice na náměstí,“ dodal Jiří Klubal.