Rovných deset dílčí soutěží tvoří seriál závodů Zlaté podkovy. Při šesti z nich budou opět k vidění jezdci v sedlech koní, při dalších čtyřech koně zapřažené do kočárů. Letošní 56. ročník soutěžní přehlídky v jezdecké všestrannosti vyvrcholí v Humpolci už na konci tohoto týdne.

Současný formát mají soutěže více než tři desetiletí. Poslední úpravy v systému se dotkly soutěže Stříbrná podkova, která má nyní nově vyšší a nižší obtížnost. „K rozdělení Stříbrné podkovy na dvě dílčí soutěže došlo před nějakými osmi deseti roky,“ připomenul Jiří Klubal, ředitel obecně prospěšné společnosti Soutěže podkovy, která seriál závodů Zlatá podkova pořádá.

Označení Zlaté podkova má dva významy. Jednak je názvem celé akce, jednak pojmenováním dílčí soutěže určené pro nejlepší koně i jezdce. „Samotná soutěž je nejnáročnější ze všech, které se v seriálu konají, a to z hlediska délky tratě, výšky překážek, jejich počtu i předepsaného tempa, tedy limitu na absolvování tratě. Pro jezdce a koně neznamená účast v ní žádné omezení z hlediska věku a to samé platí pro Stříbrnou podkovu, která se v posledních letech jezdí ve dvou stupních obtížnosti,“ uvedl k charakteristice dvou, dnes už vlastně tří, dílčích soutěží Jiří Klubal.

Právě náročnost se projevuje v zájmu o jednotlivé soutěže. Nejvíc přihlášek v poslední době chodí do Stříbrné podkovy s nižší obtížností.Zbývající tři sedlové soutěže už mají více omezení, jednou hraje roli věk jezdce, jindy stáří (nebo spíš mládí) koně. Soutěž Bronzová podkova je určena pro děti a juniory, tedy mladé jezdce od dvanácti do osmnácti let. „Bronzová podkova je určena pro mladé začínající jezdce, kteří s jezdeckým sportem začínají. Mohou ale startovat na zkušených koních, pro ty neplatí žádné omezení,“ zmínil ředitel soutěží.

Pro účast v Soutěži nadějí je pak pro změnu zásadní věk koně. „Soutěž je určena pro čtyřleté a pětileté koně, jež teprve získávají v jezdeckém sportu zkušenosti,“ zdůraznil Jiří Klubal. Na těchto koních často startují naopak zkušenější jezdci.

Soutěž PONY je pak vyhrazena pro mladé jezdce do šestnácti let a koníky s výškou v kohoutku do 148 centimetrů. Soutěže spřežení pak rozlišuje prakticky jen počet koní zapřažených do kočáru a částečně počet přísedících v něm. K vidění bude i dvojspřeží poníků. „Největší počet přihlášených bývá u klasických dvojspřeží,“ připomněl Jiří Klubal.

Všechny účastníky finále Zlaté podkovy čekají během tří soutěžních dnů tři disciplíny. V pátek budou na pořadu drezurní zkoušky, v sobotu pro sedlové koně krosové zkoušky a pro spřežení maraton. V neděli akce vyvrcholí parkurem sedlových koní a překážkovou jízdou mezi kužely v soutěžích kočárů.INFOGRAFIKA

Soutěže Zlaté podkovy

Sedlové soutěže

1. Zlatá podkova – soutěž pro všechny jezdce a koně bez omezení, nejnáročnější z hlediska délky tratě, výšky a počtu překážek a časového limitu na projetí tratě (náročnost CNC 3*)

2. a 3. Stříbrná podkova I. a II. – soutěž pro všechny jezdce a koně bez omezení. Menší náročnost z hlediska délky tratě, výšky a počtu překážek a časového limitu na projetí tratě, navíc ve dvou stupních (náročnost CNC 2* a CNC 1*)

4. Bronzová podkova – soutěž je určena pro děti a juniory ve věku od 12 do 18 let, stáří koní nehraje roli

5. Soutěž nadějí – soutěž je určena pro mladé koně ve věku čtyř a pěti let, věk jezdce nehraje žádnou roli

6. Soutěž PONY – soutěže je určena pro jezdce od 10 do 16 let a koně/poníky s kohoutkovou výškou do 148 centimetrů

Soutěže spřežení

1. Mistři opratí jednospřeží – kočár tažený jedním koněm, v kočáru jsou jeden vozataj a jeden přísedící

2. Mistři opratí dvojspřeží – kočár tažený dvěma koňmi, v kočáru jsou jeden vozataj a jeden přísedící

3. Mistři opratí čtyřspřeží – kočár tažený čtyřmi koňmi, v kočáru jsou jeden vozataj a dva přísedící

4. Mistři opratí dva poníci – kočár tažený dvěma poníky, v kočáru jsou jeden vozataj a jeden přísedící