Radost na cílové rampě tak byla nezměrná. „Šestku jsme potvrdili, je to úžasné. Byl to nejdelší a rozhodně nejtěžší Dakar v Saúdské Arábii. Etapy byly krásně namixované, žádná z nich nebyla přejezdová, což je super zážitek,“ vzkázal Prokop přes cílové video svým fanouškům.

Přitom v předposlední etapě měl namále a s první desítkou se s navigátorem Viktorem Chytkou pomyslně loučili. Hned od úvodních kilometrů se prali s poruchou předního diferenciálu, což v podstatě s pohonem jenom na zadek byl v technické etapě plné dun a písku velký hendikep.

Pomohl však osud, což Prokop i přiznal. „Měli jsme štěstí v neštěstí. Mohlo to znamenat konec, ale my jsme se snažili dostat auto všemi možnými prostředky do cíle. Dvakrát jsme i zastavili, ale jen jsme se utvrdili, že chyba byla skutečně v diferenciálu,“ líčil.

A v čem tkvělo to opěvované štěstí? „Naštěstí jsme vyjeli brzy ráno, kdy byly duny ještě tvrdé a my mohli jet opatrně na minimum plynu. Startovali jsme hned vepředu, takže jsme jeli svou stopu. Bylo to hodně emotivní, ale s Viktorem jsme to zvládli,“ popsal.

Z další výhry se radoval Katařan Násir al-Attíja, který Dakar obhájil a celkově ovládl už popáté. Je to navíc bronzový medailista z disciplíny brokové střelby skeetu na olympijských hrách 2010 v Londýně, což z něj dělá jednoho z nejuniverzálnějších sportovců na světě.

Vydělal zejména na konzistentnosti jízdy i chybách soupeřů. Další velkou postavou byl Francouz Sebastian Loeb, jenž vyhrál šest rekordních etap v řadě a celkově skončil druhý. Třetí skončil Brazilec Lucas Moraes.