Ve druhém, a v této sezóně posledním, díle Světového poháru nastoupí Martina Sáblíková na stejné tratě jako před týdnem. „Bude to moje poslední patnáctistovka v sezoně, což je opravdu zvláštní,“ vzkázala třiatřicetiletá závodnice z Nizozemí.

Na následujícím světovém šampionátu se na této distanci nepředstaví. „ Na mistrovství světa totiž dali patnáctistovku a pětku na neděli, a jet to za sebou není úplně dobrý,“ vysvětluje Sáblíková. „Tím pádem beru sobotní závod jako další tréninkový závod, který mohu před šampionátem odjet.“

Větší ambice bude mít světová rychlobruslařská legenda ve druhé víkendovém závodě. „Pokud jde o nedělní trojku, budu ráda, když se mi povede podobně jako před týdnem. Ráda bych zopakovala čas i umístění mezi nejlepšími. Od úterý jsme docela hodně trénovali. Tak uvidíme, zda se to projeví už nyní, nebo až na mistrovství světa. Před ním je volný týden na to všechno doladit, tak snad se to podaří,“ potvrzuje Sáblíková svůj hlavní cíl veškerého letošního snažení.

Začátek tohoto týdne strávila Sáblíková velmi příjemně. „Po minulém víkendu přišlo opravdu nádherné pondělí, což bylo to nejlepší, co se mohlo stát. Vyjela jsem si na kole, to jsem si hodně užila. Nyní už v Heerenveenu přes dva dny v kuse prší, což je nic moc. Je tady takové to typické holandské počasí,“ prozradila rodačka z Nového Města na Moravě.

Světový rychlobruslařský peloton žije už dlouho na jednom místě v uzavřeném prostoru. Všichni závodníci proto prožívají psychicky náročné období. Netají se tím ani Martina Sáblíková. „Zvykla jsem si sice docela rychle, ale jak už jsme tady delší dobu, je fajn se třeba jen projít venku,“ poodhaluje své nitro. „Bohužel nám nyní počasí moc nepřeje, takže je to takové… zvláštní, no. Pořád na jednom místě. Když si vezmu, že normálně třeba jedeme do Kanady na závody jen čtrnáct dní předem kvůli aklimatizaci, potom si odzávodíme své a jedem zpátky. Tady už jsme tady třetí týden… Nic se tady neobměňuje, je to velký stereotyp. V tom to je jiné. Trošku mi z toho ubývají síly, ale zbývají nám už jenom dva týdny. Tak snad to nějak doklepeme,“ věří Sáblíková.