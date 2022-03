Významná tenisová osobnost Pelhřimovska, jihočeského kraje, ale také Česka odešla v závěru minulého týdne.

Zbyněk Malát. | Foto: Deník/ Redakce

V pátek 4. března náhle zemřel Zbyněk Malát. Bylo mu 81 let. Do poslední chvíle patřil k činným předním osobnostem jihočeského tenisu, žil Pelhřimově v Kraji Vysočina. Působil řadu let jako rozhodčí a jako činovník v dalších orgánech tenisu v Jihočeském kraji i na celostátní úrovni. Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 11. března od 10 hodin ve smuteční obřadní síni v Pelhřimově.