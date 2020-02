Junior Jiří Šťastný v semifinále narazil na Němce Jurgense, kterého doslova smetl. „Od začátku do konce diktoval tempo boje. Soupeři toho moc nedovolil. Vyhrál jednoznačně 18:8,“ vyjádřil se kouč k postupu do boje o zlato.

V něm ale Šťastný narazil. Dvoumetrový chorvatský reprezentant Matej Nikolic připomínal zeď. „Soupeřovy dlouhé ruce a nohy představovaly velkou překážku. Jirka se k němu těžko dostával,“ popisoval Lacek, který za stavu 4:1 vydal ofenzivní pokyny: „To už bylo vabank, ale byla potřeba to zkusit. Nevyšlo to, Chorvat přidal další body, takže z toho byl nakonec poměrně jednoznačný výsledek,“ konstatoval.

Hned v prvním kole sice vypadl Matěj Kaman, ale svým výkonem potěšil. „Počítal jsem s tím, že na devadesát procent první kolo nepřejde. Byl to jeho první boj v seniorech. Potěšil mě ale tím, jak se k tomu postavil, jak se rval. To je dobrý vklad do budoucna,“ radoval se Petr Lacek.