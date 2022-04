Před Zbyňkem Malátem dostali ocenění Osobnost roku v rámci Jihočeského tenisového svazu, do jehož působnosti stále patřil i TK Pelhřimov, Jaroslav Zíb a in memoriam Miloslav Hlaváček starší.

Tenisu se Zbyněk Malát, který se narodil v roce 1940, věnoval celý život. Jak ve své podrobné zprávě uvádí Jihočeský tenisový svaz, poprvé hrál za Pelhřimov jako žák v roce 1953 proti Pacovu.

Od roku 1968 pracoval ve výboru pelhřimovského tenisového oddílu, v němž působil třiačtyřicet let do roku 2011. Od roku 1970 byl aktivní ve vedení krajského tenisového svazu, funkcionářem Jihočeského tenisového svazu zůstal do roku 2017. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se pak stal členem členem výkonného výboru i Rady Českého tenisového svazu.

Od roku 1970 působil jako tenisový rozhodčí, díky čemuž byl u významných událostí československé a české tenisové historie. Jako čárový rozhodčí mimo jiné rozhodoval zápasy Davis Cupu i Fed Cupu, nejvyšších týmových soutěží na světě. Jako čárový rozhodčí byl u vítězství Československa v Davis Cupu v roce 1980 nad Itálii. „Před rokem 1989 byly mezistátní týmové zápasy prakticky jediné s účastí zahraničních tenistů u nás. Byla to velká čest dostat se jako rozhodčí mezi zhruba 25 vyvolených,“ zdůrazňoval Zbyněk Malát ve svých vzpomínkách.

V roce 1986 se v Praze podílel na řízení zápasů Fed Cupu. Byl i u finále mezi Československem a USA při utkání Helena Suková – Chris Evertová. Tehdy hrála poprvé po emigraci v Praze za Spojené státy také Martina Navrátilová.

V roce 1993 se u příležitosti oslav 100 let tenisu v Čechách setkal mimo jiné s Jaroslavem Drobným, prvním Čechem, který vyhrál Wimbledon. Ten hrál jako devatenáctiletý na turnaji v Pelhřimově už v roce 1941, při té příležitosti byl hostem babičky Zbyňka Maláta. Fotografii, kterou později Jaroslav Drobný paní Malátové s dopisem poslal, si nechal Zbyněk Malát na zmíněných oslavách po dvaapadesáti letech podepsat. „Je to jedna z mých nejhezčích vzpomínek z působení v tenisu,“ svěřil se před časem Zbyněk Malát v ohlédnutí za svým bohatým tenisovým životem.