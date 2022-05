Co je to breaking?

Taneční styl plný akrobatických prvků – soutěžící při něm stojí na hlavě, točí se na rukou, zádech, dělají salta. Vznikl na přelomu 60. a 70. let minulého století. Zprvu šlo o pouliční kratochvíli Afroameričanů v New Yorku, brzy se rozšířil po celých Státech. K popularizaci vedlo i několik filmů včetně trháku Flashdance, breakové prvky si vypůjčil také Michael Jackson.

Ukázka dechberoucí show (článek pokračuje pod videem)

Zdroj: Youtube

Jednou v Paříži a dost?

Olympijský výbor zařadil breaking mezi olympijské sporty kvůli jeho atraktivitě u mladého publika. Nová disciplína však může mít pod pěti kruhy jepičí život. Zatímco se sportovním lezením nebo surfingem se počítá i pro hry v Los Angeles 2028, u tance se na rozhodnutí čeká. Podle vyjádření čelních představitelů padne finální verdikt ještě před Paříží.

Boom až po hrách?

Jedním z hlavních zástupců českého breakingu je Robert Kysela. Lektor studia z Prahy se nechal slyšet, že tenhle tanec je v Česku tak trochu v plenkách. „Boom bych čekal až po olympiádě,“ řekl. Výhoda? Na rozdíl od jiných sportů tady toho tolik nepotřebujete. „Pracujete se svým tělem. Hlavní je mít dobrého fyzioterapeuta a čas,“ prohlásil.

Důchodci bez šance?

Breaking je v jednom směru hodně podobný gymnastice. Těžko uvidíte tančit staršího pána (starší paní). Je to sport pro mladou generaci, fenomén teenagerů. Svět překvapují videa s choreografiemi, při nichž září děti, které ještě nechodí do školy. „Vrchol má každý jinde, ale odhadl bych, že věkový průměr na olympiádě bude kolem dvaceti let,“ zmínil Kysela.

Kdo je českou nadějí?

Breaking probíhá ve formě battlů, soubojů jednoho tanečníka proti soupeři. Nic jako mistrovství republiky se ještě nekonalo, ale jeden významný turnaj tu proběhl. Pod křídly Red Bullu jej vyhrál všestranný šikula Kristián Mensa. Jeho bratr Marek se loni zúčastnil mistrovství světa v Paříži a skončil v šesté desítce. Nejlepší jsou Američané, Francouzi a také Korejci.

Doktor: Připomíná mi to skateboarding

Mezi breakaři, říkají si B-boys a B-girls, nepanuje kolem olympijského přijetí úplně shoda. Objevily se názory, že to odporuje myšlence tance, že nejsou sportovci… „V některých ohledech je to obdobná situace jako u skateboardingu a dříve u snowboardingu,“ přikývl Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru. Také část těchto komunit zprvu nejásala, některé hvězdy dokonce odmítly na hry vyrazit. „Ale víme, jak to dopadlo. Myslím, že nakonec všichni moc dobře pochopili význam olympijských her a to, že zařazení do jejich programu může jejich sportu hodně přinést,“ dodal Doktor.

Neusser: Kvalifikace zavání amatérismem

Do zahájení olympiády zbývají dva roky a dva měsíce. Všechny sporty znají kvalifikační kritéria. Má je i breaking, ale slušně řečeno jsou lehce vágní. Pod pět kruhů se probojuje jen šestnáct mužů a šestnáct žen, přičemž je rozhodnuto, z jakých akcí bude možné si místo vybojovat. Ale další podrobnosti chybí. „Svazy potřebují vědět nejlépe tři až čtyři roky před olympiádou, jaká budou kritéria, aby podle toho mohly nastavit koncepci, jednotliví závodníci si mohli připravit tréninkové plány a manažeři finance. Zavání to amatérismem,“ řekl Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury.

Nová unie

Český svaz tanečního sportu má 3190 členů, ale v evidenci není jediný, který by se věnoval breakingu. Změní se to? Kvůli lepším podmínkám vznikla před několika málo dny Česká unie tanečního sportu, leč její další směřování je předmětem bouřlivých diskusí. „Chceme sjednotit taneční obory a styly pod jednu střechu,“ řekl prezident svazu Martin Dvořák.

Málo peněz

Na parketu se peníze rozhodně netočí, tanec je ve srovnání s dalšími sporty chudou popelkou. Důvod? Spousta nadšenců je mimo oficiální základnu. Svaz proto loni od Národní sportovní agentury inkasoval pouhých 6 483 056 korun. Jinde jsou na tom o poznání lépe – třeba na fotbalovou asociaci šlo více než 500 milionů, veslaři inkasovali skoro 50 milionů.

Víc než Sparta

Spousta finančních prostředků jde přímo oddílům a tanečním skupinám přes program Můj klub. O dotaci úspěšně žádaly desítky uskupení, největší sumu za rok 2021 obdržel Top Dance Prague Team – 1 255 234 korun. Co vás překvapí: s těmito tanečníky už fotbal „prohrává“ – mládežnické sekce Slavie i Sparty dostaly méně peněz. Totéž platí o hokejových klubech.

