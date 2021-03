Halová sezona se většiny členů klubu letos netýkala. Přesto v ní Slavoj Banes Pacov zaznamenal výrazný úspěch. „Dvaadvacetiletá Dorota Skřivanová získala v polovině února titul halové mistryně republiky ve víceboji mezi ženami a k tomu teď 21. února přidala třetí místo na halovém mistrovství republiky v dálce, když výkonem 601 centimetrů vylepšila krajský rekord,“ poukázal na skvělý klubový počin Pavel Zajíc.

O prvním březnovém víkendu se na úspěchy Doroty Skřivanové pokusí navázat její oddílový kolega Vít Kotrba, který se připravuje na republikový halový šampionát dorostu a juniorů.

Ostatní atleti ale o halovou sezonu přišli. „Zrušen byl halový krajský přebor dospělých, který jsme v minulosti pořádali v polovině ledna v Praze, o všechny halové soutěže přišly děti,“ zmínil předseda pacovských atletů. Kromě uvedených mistrovských soutěží zůstaly v halovém kalendáři už jen čtyři další akce.

Desítky členů pacovského atletického klubu, který má ve svých řadách na 170 aktivních sportovců, musely zůstat u pouhé zimní přípravy. „Nejméně se dotkla protiepidemická opatření běžců, kteří se mohli scházet za určitých podmínek na stadionu i běhat v lese. Díky dostatku sněhu si mohli letošní přípravu zpestřit i tím, že vyrazili do přírody na běžkách. Zásadně omezeni nebyli ani vrhači, horší to měli skokani,“ charakterizoval letošní atypickou zimní sezonu Pavel Zajíc.

Podle jeho informací měli pacovští atleti podmínky lepší než ve větších městech, kde zůstala sportoviště zcela uzavřena. A pochvaloval si i přístup z řad staršího žactva. „Účast na tréninku byla ze strany starších žáků a žákyň lepší než v jiných letech. Pravidelně chodili i díky tomu, že to byla jedna z mála možností, aby se vůbec mohli setkávat, když měli zavřené školy a odpadly jim i jiné zájmové aktivity. Naopak nejmenší děti netrénovaly vůbec, což je samozřejmě škoda. Svaz vymyslel pro děti náhradní soutěž, my jsme se do ní přihlásili, uvidíme, jaký to bude mít přínos,“ dodával atletický funkcionář.

Nad dalšími akcemi v atletickém hnutí zůstávají otazníky. Atleti sice znají letošní termínovou listinu, do jaké míry ji budou moci dodržet, závisí na v první řadě na vývoji epidemie nemoci covid 19. „Od dubna jsou v termínové listině přespolní běhy, přímo u nás v Pacově připravujeme dubnový Běh o pohár století. V polovině května mají začít další závody,“ poukázal na program v úvodu jara Pavel Zajíc.

V létě se pak mají v Pacově uskutečnit tři tradiční větší akce, a sice mítink ve vícebojích, vrhačský Banes mítink a na konci srpna jedno z kol první ligy družstev mužů a žen.