Turnaj nabídne ve čtyřech dnech devět duelů v základních skupinách plus zápasy o umístění. Tradičně se budou konat i oblíbené divácké soutěže Slam Dunk Contest a 3-Point Shootout.

Účastníci turnaje

Stella Azzurra Roma (Itálie), BK Rig (Švédsko), Orange Lions Academy (Nizozemí), The Skills Factory (USA), Inter Bratislava (Slovensko), GBA Lions Jindřichův Hradec, GBA Sojky Pelhřimov

Do Česka se sjede jako vždy velmi atraktivní mezinárodní konkurence. Účast potvrdilo pět týmů ze zahraničí, včetně amerického výběru. „Pro Sojky Pelhřimov je spolupořádání nejprestižnějšího tuzemského turnaje juniorů dalším milníkem v historii klubu,“ těší místopředsedu pelhřimovského klubu Václava Plášila. „Díky partnerství s GBA Lions Jindřichův Hradec jsme naši dlouhodobou práci s mládeží posunuli na vyšší úroveň. Nyní je pro nás velkou poctou přivítat v našem městě giganty evropského i zámořského basketbalu a vidět v akci budoucí hvězdy Euroligy i hráče s potenciálem hrát slavnou NBA.“

V Pelhřimově otevřou Národní basketbalové muzeum. Expozici pokřtí i Jiří Welsch

V rámci turnaje bude rovněž v pelhřimovské hale otevřena hlavní expozice Národního basketbalového muzea. „Pelhřimov čeká malý basketbalový svátek,” potvrzuje Plášil.

Cenné pro hráče i diváky je, že se turnaj může uskutečnit i v tomto podobným aktivitám nepřejícím čase. „Sport musí žít i v dobách pandemie, proto jsme se nenechali odradit momentální situací,“ říká ředitel pořádající Get Better Academy Julian Beťko. „Talentovaným hráčům opět umožníme poměřit své síly a dovednosti v mezinárodním měřítku. Získají nové zkušenosti, které jsou pro další sportovní kariéru zásadní. My všichni se můžeme těšit na tradiční přestřelku budoucích basketbalových hvězd. Hráčům i divákům samozřejmě zajistíme maximální bezpečnost v průběhu celého turnaje.“

Program turnaje

Skupina A

16. 12. 18.30 Jindřichův Hradec - Skill Factory, v Jindřichově Hradci

17. 12. 15.30 Orange Lions - Skill Factory

18. 12. 13.00 Jindřichův Hradec - Orange Lions



Skupina B

16. 12. 16.00 Roma - Bratislava, v Jindřichově Hradci

17.12. 13.00 Bratislava - Rig, v Jindřichově Hradci

16. 12. 16.30 PELHŘIMOV - Rig

17. 12. 18.30 PELHŘIMOV - Roma

18. 12. 13.00 PELHŘIMOV - Bratislava

18. 12. 15.30 Rig - Roma



O umístění

19. 12. od 10.30 v Jindřichově Hradci