Svůj pohodlný náskok si drželo až do samotného konce a po právu si po jednoznačné výhře 32:26 připsalo do extraligové tabulky další dva body.

Střelecky Veselí táhl především výborný Ptáčník, který zatížil konto soupeřova týmu devíti brankami. Na konci zápasu hosté úplně otevřeli zadní vrátka a Nové Veselí chodilo do volné obrany.

Necelou čtvrthodinu před koncem to bylo najednou už jen o gól – 23:22. Házenkáři domácího mužstva ovšem nezpanikařili a především díky výbornému brankáři Schamsovi si dokázali vzít prohospodařený náskok zpět.

Podobný scénář byl k vidění také zkraje druhého dějství. Změna přišla až ve 37. minutě, kdy za úder do brady soupeřova obličeje uviděl červenou kartu Halíček. To jakoby hosty nakoplo a postupně začali ukrajovat svoji velkou ztrátu.

Od tohoto okamžiku už panovalo na palubovce jen jedno mužstvo. To domácí, které si postupně vypracovalo až osmibrankový náskok, který Brňané na konci poločasu dokázalo o dvě góly stáhnout – 19:13.

Úvodní desetiminutovka sobotního duelu byla poměrně vyrovnaná, v jednobrankovém náskoku byli neustále házenkáři Brna. Klub z Vysočiny šel poprvé do vedení až v jedenácté minutě, když přesilovou hru zúročil Bartůněk – 7:6.

Novoveselskému trenérovi Pavlovi Hladíkovi, který od loňska vede brněnský celek, se návrat do známých míst nevydařil. Celek z Vysočiny v sobotním podvečeru zvítězil výsledkem 32:26.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.