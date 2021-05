V sobotu zvítězili Tereza Fišerová (C1), Lukáš Rohan (C1), Kateřina Minařík Kudějová (K1) a Jiří Prskavec (K1). V neděli je na nejvyšším stupni vítězů vystřídali Gabriela Satková (C1), Václav Chaloupka (C1), Antonie Galušková (K1) a Vavřinec Hradilek (K1).

Nominaci mají zatím jistou všichni čtyři olympionici a čerstvý mistr Evropy Vít Přindiš, na zbývajících sedm míst bude i o nadcházejícím víkendu, kdy nominační závody vyvrcholí, docela tlačenice. „Potěšilo mě, že v sobotu potvrdili oprávněnost nominace všichni čtyři olympionici. Za největší úspěch považuji ale to, že se závody na Trnávce vůbec odjely, a to v plném rozsahu. A pak, že všichni byli po testech na covid negativní,“ vracel se k víkendovým závodům reprezentační trenér Jiří Pultera.

Na Trnávce se celkem představilo na sto třicet domácích vodních slalomářů a slalomářek. Při pohledu na volná místa v reprezentaci charakterizuje šéftrenér situaci jako otevřenou. „Na jediné volné místo mezi kajakáři jsou dva až tři vážní zájemci, se zkušenými Vavřincem Hradilkem a Ondřejem Tunkou sváděl boj mladý Jan Bárta,“ komentoval výsledky v nejúspěšnější kategorii, kterou v posledních letech ovládají především Jiří Prskavec a Vít Přindiš.

Mezi kajakářkami potvrdila sobotním prvním a nedělním druhým místem své postavení Kateřina Minařík Kudějová. V neděli si znovu řekla o nominaci Antonie Galušková, na návrat do ní určitě pomýšlí Amálie Hilgertová, která byla v sobotu třetí. V neděli pak mezi kajakářkami stejné pořadí brala obojživelnice Tereza Fišerová, která bude startovat v Tokiu na kanoi.

Příjemným překvapením je devatenáctiletá Lucie Nesnídalová, která obsadila postupně druhé a čtvrté místo. „V juniorské kategorii Lucie Nesnídalová už úspěšná byla, zatím zůstávala z hlediska nominace těsně za nejlepšími,“ poznamenal k dosud méně skloňovanému jménu reprezentační trenér.

Mezi kanoisty má dobře našlápnuto do reprezentace vedle Lukáše Rohana Václav Chaloupka, po neděli i Vojtěch Heger či Matyáš Lhota. Po oba dny se v první desítce umístili třicátníci Tomáš Rak a Michal Jáně. Mezi kanoistkami udělala v neděli krok do reprezentace Gabriela Satková, a oproti sobotě si dost polepšila i Tereza Kneblová. Dvakrát do čtvrtého místa skončila Martina Satková.

Definitivně se o podobě reprezentace pro letošní závody světového poháru i mistrovství světa rozhodne o následujícím víkendu. V úterý bude jasno, zda voda na Vltavě klesne natolik, aby se mohlo jet podle plánu v Praze, v opačném případě se o nadcházejícím víkendu pojede znovu na Trnávce.